Как получить кредит WMZ

Пользователи системы Веб Мани могут воспользоваться долларовым кредитом, который предоставляется «долговым», «кредитным» сервисом на площадке WMZ. Займ позволяет купить товар в рассрочку, получить деньги на свой счет или на кредитной бирже. Человек, у которого открыт электронный кошелек WebMoney, может попросить средства у других участников или решить свои материальные проблемы с помощью мгновенного заема, который одобряется и оформляется автоматически. Кредит WMZ в случае невозможности выплаты заемщиком необходимой суммы попадает под гражданско-правовую ответственность, более подробная информация есть на сайте https://credit4me.ru.
Виды кредитования
Международная, электронная система расчетов предлагает следующие виды кредитования:
- кредитная линия;
- микро-заем;
- повышенный кредит;
- обычный заем.
Отличаются они между собой доступным объемом денежной суммы и сроками рассмотрения заявки. Вся процедура проходит в онлайн режиме.
Большой лимит открыт для активных пользователей с крупным финансовым оборотом, обладателей персонального аттестата и более. Для обычных участников есть некоторые ограничения. Максимальный кредит может составлять 50 000$.
Порядок оформления
Чтобы стать заемщиком в системе WMZ необходимо подготовить специальную заявку:
- Открыть кошелек категории «С» (если нет).
- В меню «Заявки на кредит» заполнить предложенную форму.
- Кликнуть на «Сформировать заявку».
После этого запрос будет перемещен в список, где кредитор сможет выбрать подходящего для него просителя. Также в системе разрешено коллективное кредитование, это когда заем выдается несколькими лицами. Одобренная сумма начисляется на Z кошелек. ВебМани разрешает создавать одновременно только одну заявку.
Порядок предоставления
Чтобы дать деньги в долг кредитору необходимо:
- Создать электронный кошелек «D» на площадке (если его не существует).
- Выбрать соответствующую требованиям заявку из специального списка.
- Оценить все предоставленные данные.
- Разрешить списание средств, с помощью добавления доверенности
- Выбрать кошелек Z и кликнуть на «Передать средства для кредита»
- После проверки всех параметров повторно нажать на ту же кнопку.
Когда процедура полностью завершена необходимая сумма будет переведена на кошелек заемщика.
Порядок возврата
Чтобы вернуть взятые в долг средства необходимо зайти в историю операций и кликнуть на флажок «Погасить кредит» далее указывается номер Z кошелька, сумма, которую пользователь предоставляет для погашения.
После необходимо нажать на «Передать» и необходимая сумма спишется. Если выплачены все средства заем обнуляется. Кредит можно возвращать частями или одним платежом.
Преимущества
К основным достоинствам сотрудничества с системой ВебМани можно отнести:
- Экономия времени.
- Отсутствие необходимости подтверждения платежеспособности просителя.
- Простота оформления заявки.
Стоит знать, что WebMoney – это помощник в совершении сделки, но не гарант. Вся ответственность лежит на заемщике и кредиторе.