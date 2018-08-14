ента новостей

20:32
Открытие выставки «Дизайн. Конвергенция»
16:25
Депутаты прокомментировали выходку молодых людей, которые забрались на Медный всадник с мангалом
16:17
Стихийная свалка появилась около детского сада в Красном Селе
10:32
В Московском районе в квартире горел балкон
10:20
В Центральном районе задержан угонщик автобуса
09:38
В Красносельском районе мигрант изнасиловал школьницу
08:06
Две радуги
00:00
1 удар = 1 гол: так сыграл «Зенит» в Казани
21:48
Баскетбольный «Зенит» выходит из отпуска 14 августа
17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
17:27
На крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл"
17:17
Лекция Юлии Арутюнян «Русский стиль в изобразительном искусстве»
13:39
Третий сезон кинопоказов FREEDOM CINEMA
13:35
Вандалы установили мангал на Медном всаднике
12:53
Лекторий не для всех: секс, гламур и одиночество в искусстве
12:48
В Парголово обокрали строительную фирму
11:52
На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения
11:47
Международный open-air науки и технологий Geek Picnic
09:57
В Петербурге «карманники» обокрали двух иностранцев
08:11
Новые первокурсники
21:52
День удалений в чемпионате России
23:25
Евгений Марков лишил победы клуб Дмитрия Парфёнова
21:01
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда
19:06
На развязке КАД с Московским шоссе на две недели полностью перекроют два съезда
13:30
В районе Финского залива пропала пожилая женщина
08:43
Доллар снова растет
23:31
Крах «Зенита» в Минске: виноват Лодыгин или Семак?
19:25
На КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения
14:19
Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»
14:11
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Как получить кредит WMZ

Как получить кредит WMZ

0
14
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Пользователи системы Веб Мани могут воспользоваться долларовым кредитом, который предоставляется «долговым», «кредитным» сервисом на

Пользователи системы Веб Мани могут воспользоваться долларовым кредитом, который предоставляется «долговым», «кредитным» сервисом на площадке WMZ. Займ позволяет купить товар в рассрочку, получить деньги на свой счет или на кредитной бирже. Человек, у которого открыт электронный кошелек WebMoney, может попросить средства у других участников или решить свои материальные проблемы с помощью мгновенного заема, который одобряется и оформляется автоматически. Кредит WMZ в случае невозможности выплаты заемщиком необходимой суммы попадает под гражданско-правовую ответственность, более подробная информация есть на сайте https://credit4me.ru.

Виды кредитования

Международная, электронная система расчетов предлагает следующие виды кредитования:

  • кредитная линия;
  • микро-заем;
  • повышенный кредит;
  • обычный заем.

Отличаются они между собой доступным объемом денежной суммы и сроками рассмотрения заявки. Вся процедура проходит в онлайн режиме.

Большой лимит открыт для активных пользователей с крупным финансовым оборотом, обладателей персонального аттестата и более. Для обычных участников есть некоторые ограничения. Максимальный кредит может составлять 50 000$.

Порядок оформления

Чтобы стать заемщиком в системе WMZ необходимо подготовить специальную заявку:

  • Открыть кошелек категории «С» (если нет).
  • В меню «Заявки на кредит» заполнить предложенную форму.
  • Кликнуть на «Сформировать заявку».

После этого запрос будет перемещен в список, где кредитор сможет выбрать подходящего для него просителя. Также в системе разрешено коллективное кредитование, это когда заем выдается несколькими лицами. Одобренная сумма начисляется на Z кошелек. ВебМани разрешает создавать одновременно только одну заявку.

Порядок предоставления

Чтобы дать деньги в долг кредитору необходимо:

  • Создать электронный кошелек «D» на площадке (если его не существует).
  • Выбрать соответствующую требованиям заявку из специального списка.
  • Оценить все предоставленные данные.
  • Разрешить списание средств, с помощью добавления доверенности
  • Выбрать кошелек Z и кликнуть на «Передать средства для кредита»
  • После проверки всех параметров повторно нажать на ту же кнопку.

Когда процедура полностью завершена необходимая сумма будет переведена на кошелек заемщика.

Порядок возврата

Чтобы вернуть взятые в долг средства необходимо зайти в историю операций и кликнуть на флажок «Погасить кредит» далее указывается номер Z кошелька, сумма, которую пользователь предоставляет для погашения.

После необходимо нажать на «Передать» и необходимая сумма спишется. Если выплачены все средства заем обнуляется. Кредит можно возвращать частями или одним платежом.

Преимущества

К основным достоинствам сотрудничества с системой ВебМани можно отнести:

  • Экономия времени.
  • Отсутствие необходимости подтверждения платежеспособности просителя.
  • Простота оформления заявки.

Стоит знать, что WebMoney – это помощник в совершении сделки, но не гарант. Вся ответственность лежит на заемщике и кредиторе.

 
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

2-02-2017, 23:39
Как взять кредит, сидя на диване?
12-09-2016, 00:15
Микрозайм. Если нет денег, то где их взять
16-05-2016, 19:42
Как оформить кредит под залог ПТС?
11-05-2016, 21:47
Кредит на карту – какие варианты есть?
26-04-2016, 21:14
Необходимы деньги - оформи займ до зарплаты!
24-03-2014, 22:03
Виды кредитов

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
134
Вчера, 17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
194
7-08-2018, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
196
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
211
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
Наверх