Как получить кредит WMZ

Пользователи системы Веб Мани могут воспользоваться долларовым кредитом, который предоставляется «долговым», «кредитным» сервисом на площадке WMZ. Займ позволяет купить товар в рассрочку, получить деньги на свой счет или на кредитной бирже. Человек, у которого открыт электронный кошелек WebMoney, может попросить средства у других участников или решить свои материальные проблемы с помощью мгновенного заема, который одобряется и оформляется автоматически. Кредит WMZ в случае невозможности выплаты заемщиком необходимой суммы попадает под гражданско-правовую ответственность, более подробная информация есть на сайте https://credit4me.ru.

Виды кредитования

Международная, электронная система расчетов предлагает следующие виды кредитования:

кредитная линия;

микро-заем;

повышенный кредит;

обычный заем.

Отличаются они между собой доступным объемом денежной суммы и сроками рассмотрения заявки. Вся процедура проходит в онлайн режиме.

Большой лимит открыт для активных пользователей с крупным финансовым оборотом, обладателей персонального аттестата и более. Для обычных участников есть некоторые ограничения. Максимальный кредит может составлять 50 000$.

Порядок оформления

Чтобы стать заемщиком в системе WMZ необходимо подготовить специальную заявку:

Открыть кошелек категории «С» (если нет).

В меню «Заявки на кредит» заполнить предложенную форму.

Кликнуть на «Сформировать заявку».

После этого запрос будет перемещен в список, где кредитор сможет выбрать подходящего для него просителя. Также в системе разрешено коллективное кредитование, это когда заем выдается несколькими лицами. Одобренная сумма начисляется на Z кошелек. ВебМани разрешает создавать одновременно только одну заявку.

Порядок предоставления

Чтобы дать деньги в долг кредитору необходимо:

Создать электронный кошелек «D» на площадке (если его не существует).

Выбрать соответствующую требованиям заявку из специального списка.

Оценить все предоставленные данные.

Разрешить списание средств, с помощью добавления доверенности

Выбрать кошелек Z и кликнуть на «Передать средства для кредита»

После проверки всех параметров повторно нажать на ту же кнопку.

Когда процедура полностью завершена необходимая сумма будет переведена на кошелек заемщика.

Порядок возврата

Чтобы вернуть взятые в долг средства необходимо зайти в историю операций и кликнуть на флажок «Погасить кредит» далее указывается номер Z кошелька, сумма, которую пользователь предоставляет для погашения.

После необходимо нажать на «Передать» и необходимая сумма спишется. Если выплачены все средства заем обнуляется. Кредит можно возвращать частями или одним платежом.

Преимущества

К основным достоинствам сотрудничества с системой ВебМани можно отнести:

Экономия времени.

Отсутствие необходимости подтверждения платежеспособности просителя.

Простота оформления заявки.

Стоит знать, что WebMoney – это помощник в совершении сделки, но не гарант. Вся ответственность лежит на заемщике и кредиторе.