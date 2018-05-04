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Пролонгация договора в ломбарде

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
pixabay.com
В наши дни существует огромное количество финансовых организаций, предоставляющих денежные займы с обеспечением

В наши дни существует огромное количество финансовых организаций, предоставляющих денежные займы с обеспечением. Среди них стоит выделить автоломбарды, которые предоставляют возможность оформить кредит под залог транспортного средства. Эти компании начали свою деятельность в нашей стране еще в начале 90-х годов, а сегодня их услуги являются очень востребованными среди россиян. Если у вас возникнут финансовые трудности, то вы можете обратиться в автомобильный ломбард и получить необходимую сумму для их решения. При этом ссуды, так же как и банковские кредиты, оформляются в соответствии с действующим законодательством, поэтому юридически вы полностью защищены.

В чем основные преимущества залоговых кредитов?

С каждым годом все большее количество россиян предпочитает оформлять кредиты не в банках, а в автоломбардах. Это обусловлено множеством причин, среди которых наиболее существенными являются следующие:

  • Быстрое оформление. Банковские сотрудники рассматривают заявки на предоставление кредита несколько дней, в то время как в ломбарде вы сможете получить деньги всего через час.
  • Минимум документов. Для получения ссуды достаточно иметь при себе всего лишь паспорт, ПТС и свидетельство о регистрации. Никаких справок с места работы предоставлять не потребуется.
  • Относительно невысокая переплата. Процентные ставки по ссудам находятся на невысоком уровне, а также в них отсутствуют скрытые комиссии и дополнительные платежи, поэтому за пользование кредитом вы заплатите ровно столько, сколько указано в договоре.

Помимо всего вышеперечисленного, автоломбарды предоставляют своим клиентам возможность бесплатной пролонгации. Это одно из основных отличий финансово-кредитных организаций от банков. О том, что это такое, пойдет речь далее.

Что такое пролонгация договора?

Люди, которые не имеют финансового образования и сталкиваются с этим термином впервые, оказываются в настоящем недоумении, следовательно, они упускают огромные возможности. Пролонгация — это продление кредитного договора после завершения его срока действия. Наверное у каждого сейчас возникнет вопрос о том, какие выгоды это может ему дать. Представьте ситуацию, что вы оформили ссуду под залог своего автомобиля, но у вас возникли непредвиденные трудности, например, уволили с работы или срочно понадобились деньги на неотложные нужды, в результате чего вы не успеваете вовремя погасить задолженность. В случае с банковским кредитом вы бы лишились своей машины.

Помимо этого, некоторые финансовые компании передают дела проблемных клиентов коллекторам, которые преследуют и угрожают должникам, после чего на неплательщика подают в суд. Автомобильные ломбарды предоставляют своим клиентам возможность переоформить кредит, благодаря чему те могут платить только проценты по займу без погашения основной задолженности. Это и есть пролонгация договора. При этом подобная услуга является совершенно бесплатной, поэтому она никак не скажется на переплате. Получить более подробную информацию можно у представителей автоломбарда Залогатор.

Как продлить срок действия договора?

При оформлении ссуды в автомобильном ломбарде вы получаете на руки залоговый билет, в котором указана вся информация по кредиту, в том числе и дата последнего платежа. Если по каким-либо причинам вы не можете выполнить свои обязательства перед кредитором, до окончания срока действия договора вам необходимо обратиться в офис финансово-кредитной организации и оформить перезалог. При этом количество пролонгаций неограниченно, поэтому вы можете продлевать кредит много раз.
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