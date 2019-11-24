Виды торговли на валютном рынке Форекс

На Forex можно торговать самостоятельно, то есть в ручном режиме, или при помощи самых разнообразных инструментов. Наиболее популярные виды инструментов для торговли, это:

Автоматизированные программы. К ним относятся советники, эксперты и роботы. Все они работают без вмешательства трейдера. Просто нужно установить для них первоначальные значения параметров, а дальше они торгуют сами.

Сервисы для трейдинга. Многие независимые или брокерские компании предлагают своим клиентам специальные инструменты. Например, копирование сделок. Такой способ торговли очень удобен для новичков. Его суть заключается в следующем: требуется выбрать «лидера» из рейтинга, который предоставляют брокеры или независимые компании. Подписаться на сигналы, то есть подключиться к ним за определенную плату. Все. Теперь «лидер» будет торговать, а его сделки копироваться, в автоматическом режиме, на торговый счет подписавшегося трейдера. В результате оплачивая лишь абонентскую плату за сигналы, происходит полное повторение сделок, и трейдер получает доход, сам ничего не делая.

Торговля при помощи сигналов. Этот способ совсем немного напоминает предыдущий вариант и существенно от него отличается. Если в первом случае вся торговля происходит без участия трейдера в виде копирования сделок в автоматическом режиме, то второй вариант подразумевает принятие решения. Для примера можно рассмотреть курс евро к доллару. Допустим, поступил торговый сигнал. Чтобы понять ложный он или нет, трейдер должен изучить статистику и на основании всех данных принять решение для открытия позиции.

Классический вариант торговли

К этому виду относится трейдинг ручном режиме. Обычно валютные спекулянты используют для торговли графические инструменты и технические индикаторы. С их помощью они проводят аналитический прогноз рыночного движения. Это делается для того, чтобы понять, в каком направлении открывать ордер, рассчитать будущий доход и установить защитный ордер. Один из самых популярных инструментов в этом случае является – Фибоначчи. Их существует несколько видов: уровни, веер и расширение. Каждый инструмент по-своему интересен и, несомненно, все они будут полезны для расчетов.

Профессионалы советуют новичкам начинать торговлю на Форекс в ручном режиме. Это поможет быстрее понять закономерности финансовых рынков, их психологию. А также они получат опыт в Money Management.