Торговля золотом на Форекс

Издавна золото пользовалось популярностью и считалось самым востребованным материалом, однако за последние годы оно перешло из разряда украшений в инструмент для спекуляции, который трейдеры могут использовать на Форексе. Практически всем трейдерам известно, что золото всегда растет в цене в долгосрочной перспективе. Подробнее о том, как торговать золотом на Форекс читайте на сайте компании «Калита-Финанс».

Цена на золото не падает и во время кризиса. Этот феномен объясняется тем, что во время кризиса страдают рынки валют и акций, поэтому инвесторы вкладывают свои средства в золото.

Как это ни странно, но спад цены на золото бывает во время расцвета экономики. Как правило, спад цены – явление краткосрочное, а в долгосрочной перспективе цена все равно растет. Именно поэтому многие трейдеры, особенно обладатели крупного капитала, всегда стремятся вложить деньги именно в золото, тем более что сегодня для этого есть все возможности. Сегодня торговать золотом можно на Форексе так же, как и валютами. Кредитное плечо и использование маржи позволяет начать торговлю, имея на счету всего несколько долларов.

В принципе, торговля золотом на Форексе во многом напоминает обычную торговлю валютами, однако есть отличия в цене пункта. Кроме того, курс золота измеряется в иных единицах. Чтобы привыкнуть к другим цифрам и другим понятиям, потребуется какое-то время, но ничего сложного для трейдера в этом нет. Анализировать изменения цены на золото можно при помощи технического анализа (подойдет волновой анализ, сетка Фибоначчи, индикаторные торговые системы), однако большое значение имеют макроэкономические показатели – даже большее в некоторых случаях, чем для валют. Экономические показатели дают несколько иные сигналы для золота, чем для валют, однако, чтобы привыкнуть к ним и научиться анализировать, понадобится немного времени.

Торговля золотом приносит прибыль в основном тем, кто настроен на долгосрочную перспективу, хотя и краткосрочные стратегии могут быть прибыльными.

Так или иначе, нужно при любом раскладе сохранять спокойствие и осторожность и не рассчитывать на быстрое обогащение. Разнообразие стратегий торговли желтым металлом позволяют прилично на нем зарабатывать, нужно только учитывать особенности ценообразования и основные отличия золота от валютных пар. В заключении пожелаем всем удачной торговли на рынке Форекс.