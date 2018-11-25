ента новостей

10:14
Борьба с пьянством
10:11
На пожаре в Ленобласти погибла женщина
08:50
Акция в день матери
23:55
Миллер-Макинтайр стал заменой Дженнингсу в баскетбольном «Зените»
23:13
СКА снова проиграл ЦСКА
23:23
«Химки» одолели «Жальгирис» в Евролиге в матче-триллере
12:30
В Ленобласти на обочине дороги обнаружен труп молодой женщины
07:09
«Яблоко» раскололось
06:46
Деньги на дороги
22:25
СКА разгромил «Северсталь», победную шайбу забросил Якупов
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемую в краже иномарки
09:54
Monique Thomas и Квартет Константина Хазановича
09:51
В Адмиралтейском районе ограблен ювелирный салон
08:36
ВИЧ-мобиль
08:11
Потенциал цифровых технологий
22:12
Швед вернулся в строй, и «Химки» разгромили «Будучность»
19:42
Концерт Карлоса Д'Онофрио: петербуржцев познакомят с разнообразием латиноамериканской музыки
13:39
Баскетбольный «Зенит» избавился от Брэндона Дженнингса
11:36
В центре Петербурга обокрали туриста из Германии
11:28
Бал-реконструкция «Евгений Онегин»
11:05
Фестиваль «Наследники традиций М. Ломоносова»
10:56
В Петербурге окончательно принят закон о штрафах для попрошаек в метро
10:21
Во Фрунзенском районе ликвидирован притон для занятия проституцией
08:15
Как меняется рынок недвижимости
07:59
Наступают холода
21:25
«Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» 6:2, Пуустинен сделал дубль
10:04
В Красносельском районе брат развращал несовершеннолетнюю сестру
09:56
Сотрудники полиции пресекли сбыт контрафактной фармацевтической продукции
08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
08:03
Колбаса станет дороже?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Торговля золотом на Форекс

Торговля золотом на Форекс

0
82
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Практически всем трейдерам известно, что золото всегда растет в цене в долгосрочной перспективе.

Издавна золото пользовалось популярностью и считалось самым востребованным материалом, однако за последние годы оно перешло из разряда украшений в инструмент для спекуляции, который трейдеры могут использовать на Форексе. Практически всем трейдерам известно, что золото всегда растет в цене в долгосрочной перспективе. Подробнее о том, как торговать золотом на Форекс читайте на сайте компании «Калита-Финанс».

Цена на золото не падает и во время кризиса. Этот феномен объясняется тем, что во время кризиса страдают рынки валют и акций, поэтому инвесторы вкладывают свои средства в золото.

Как это ни странно, но спад цены на золото бывает во время расцвета экономики. Как правило, спад цены – явление краткосрочное, а в долгосрочной перспективе цена все равно растет. Именно поэтому многие трейдеры, особенно обладатели крупного капитала, всегда стремятся вложить деньги именно в золото, тем более что сегодня для этого есть все возможности. Сегодня торговать золотом можно на Форексе так же, как и валютами. Кредитное плечо и использование маржи позволяет начать торговлю, имея на счету всего несколько долларов.

В принципе, торговля золотом на Форексе во многом напоминает обычную торговлю валютами, однако есть отличия в цене пункта. Кроме того, курс золота измеряется в иных единицах. Чтобы привыкнуть к другим цифрам и другим понятиям, потребуется какое-то время, но ничего сложного для трейдера в этом нет. Анализировать изменения цены на золото можно при помощи технического анализа (подойдет волновой анализ, сетка Фибоначчи, индикаторные торговые системы), однако большое значение имеют макроэкономические показатели – даже большее в некоторых случаях, чем для валют. Экономические показатели дают несколько иные сигналы для золота, чем для валют, однако, чтобы привыкнуть к ним и научиться анализировать, понадобится немного времени.

Торговля золотом приносит прибыль в основном тем, кто настроен на долгосрочную перспективу, хотя и краткосрочные стратегии могут быть прибыльными.

Так или иначе, нужно при любом раскладе сохранять спокойствие и осторожность и не рассчитывать на быстрое обогащение. Разнообразие стратегий торговли желтым металлом позволяют прилично на нем зарабатывать, нужно только учитывать особенности ценообразования и основные отличия золота от валютных пар. В заключении пожелаем всем удачной торговли на рынке Форекс.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

7-07-2018, 21:10
Почему кольца из белого золота - отличный выбор?
25-01-2017, 22:11
Как сдать золото в ломбард
22-11-2016, 15:39
Основные виды золотых сплавов
23-11-2015, 07:22
Выставка «Серебро и золото Пиковой дамы»
26-07-2014, 13:00
Методы торговли на валютном рынке
7-04-2016, 22:54
Торговля на Форекс. Выбор стратегии. Торговля на новостях

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
164
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
240
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
268
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
0
251
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Наверх