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Как взять кредит с плохой кредитной историей

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Бывают случаи, когда у человека испорченная кредитная история.

Бывают случаи, когда у человека испорченная кредитная история. Это может быть, как по вене самого заемщика, так и из-за ошибок банка. Главное то что, с плохой репутацией заёмщика, очень тяжело взять кредит. А ведь бывает сильная нужда в деньгах, когда помочь сможет только он. Как взять кредит с любой кредитной историей описано далее в этой статье.
Поручитель

Довольно простой способ. 100 % гарантии что одобрят кредит он не даст, но шансы на это увеличит. Есть банки, в которых наличие поручителя и так основной критерий для заемщика. Но если человек изъявивший желания взять кредит, придет в банк и сам предложит поручителя, то получит процент доверия от банка.
Взять заем

На данный момент существуют тысячи микрофинансовых организаций, дающих займы чуть ли не бездомным. Нужно взять такой заем, проценты там будут не щадящие, но это цена за прошлые ошибки. Как это работает, человек берет заем, отдает его с процентами и так несколько раз. Кредитная история корректируется, ведь информацию о всех платежах МФК будет отправлять в бюро кредитных историй. Далее нужно взять не большой кредит в коммерческом банке и опять же отдать все с процентами. Теперь, когда кредитная история исправлена можно пробовать брать кредит в госбанке таком как ВТБ или Сбербанк.
Залог

Этот способ самый надежный и может дать 100 % гарантию одобрения кредита. Если человек берет кредит под залог имущества которое по цене больше или ровна кредиту, то ему скорее всего дадут заем. Но тут надо взвешивать свои силы, потому что, если не платить по счетам, можно лишиться имущества, которое представлено под залог. Таким имуществом может служить:

- Недвижимость;

- Движимое имущество;

- Бизнес;

- Ценные бумаги.

Плюс такого способа так же в том, что у человека хорошая мотивация отдать во время деньги.
Помощь друга

Данный способ заключается в том, что человек с плохой кредитной историей просит друга взять для него кредит, а тот в свою очередь пишет долговую расписку на сумму кредита. Но тут есть пара нюансов. Во-первых, не каждый на такое пойдет, ведь в современном мире доверять людям себе дороже. Во-вторых, нужно быть максимально аккуратным, ведь брать кредит на третьих лиц, запрещено законодательством Российской федерации.
Спецорганизации

Есть такие организации, которые оказывают помощь в получении заем. Дело в том, что эти конторы берут на себя роль поручителя. Для банков в приоритете, когда поручителем оказывается юридическое лицо. Поэтому с большой вероятностью, что человеку, в поручителях у которого юридическое лицо, дадут кредит даже с плохой кредитной историей.
Заключение

Как видно, способов взять кредит с плохой кредитной историей хватает и это толь те, которые можно использовать легально. Но лучше всего отдавать все свои долги по счетам и брать займы только в проверенных банках. Тогда не придется искать способы, как взять деньги в банке. А лучше всего не брать кредиты вообще, тогда будет чиста кредитная история и не будет болеть голова как отдавать деньги.

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