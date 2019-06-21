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Принципы работы автоломбарда

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
autolombard-sankt-peterburg.ru
В последние десятилетия в России все более популярной становится новая потребительская услуга - кредит в автоломбардах

В последние десятилетия в России все более популярной становится новая потребительская услуга - кредит в автоломбардах, а именно
займ под залог ПТС. Это финансовые микроорганизации, которые выдают денежные займы на непродолжительный срок под залог личного транспортного средства клиента. Им может стать автомобиль, мотоцикл, квадроцикл, спецтехника, водный транспорт.

Можно выделить несколько причин повсеместного распространения подобных ломбардов (по сравнению с банками):

• быстрое принятие решения;

• невысокая процентная ставка;

• отсутствие справки о доходах, дополнительных анкет;

• простой способ получения наличных денег

Процедура оформления

Список предъявляемых документов:

• паспорт РФ будущего заемщика;

• ИНН;

• ПТС закладываемого ТС;

• свидетельство о регистрации.

Перед заключением договора автомобиль должен пройти проверку на соответствие основным требованиям – юридическую «чистоту» и автомобильную ликвидность. Она означает способность его быстрой реализации в случае неуплаты. Также оценивают внешний вид и техническую исправность.

После подписания всех бумаг машина изымается и опечатывается, а ключи передаются сотруднику предприятия, где остаются до полного погашения долга.

Ситуации, в которых автоломбард может отказать в выдаче денежных средств:

• эксплуатация машины по доверенности. Сделка заключается только с собственником транспортного средства;

• криминальное прошлое - нахождение в аресте, запрет на регистрационные действия, участие в ДТП более одного раза;

• несоответствие технических данных (номер, кузов, двигатель, шасси и др.);

• эксклюзивные раритетные модели, относящиеся к представительскому классу, а также, чей год выпуска составляет десять лет и старше у отечественных авто. Для иномарок это требование отсутствует.

Проверяется платежеспособность самого заявителя, место его официальной трудовой занятости, размер заработной платы, прописка. Наличие у него испорченной кредитной истории, других действующих кредитов может вызвать сложности при оформлении сделки.

Если хозяин заложенного авто в течение нескольких месяцев согласно положениям договора не выплачивает задолженность, автотранспорт выставляют на продажу. Обычно здесь прибегают к помощи посредников либо к организованным публичным аукционам.

Рекомендации новичкам

Тем, кто собрался брать ссуду впервые, стоит придерживаться некоторых правил.

Важно внимательно прочитать все пункты договора до того, как поставить подпись. Предлагаемый в нем процент не должен быть подозрительно низким, а срок займа – слишком коротким.

Следует изучить предложения нескольких автоломбардов, убедиться в их надежности и законной деятельности, выбрать самый оптимальный вариант.

Необходимо трезво оценивать собственные возможности и ответственно отнестись к делу.

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