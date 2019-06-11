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Кредит под залог недвижимости

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Займ в банке с предоставлением залога в виде недвижимости можно получить без проблем

Займ в компании МосИнвестФинанс на mosinvestfinans.ru с предоставлением залога в виде недвижимости можно получить без проблем, поскольку риски при этом для кредитной организации минимальные. Задолженность всегда будет погашена. В том случае, если заемщик предлагает только комнату в жилом помещении, то банки тоже могут оформить кредит.
При этом комната должна отвечать требованиям по:

• высокой ликвидности;

• отсутствию обременений;

• наличию пакета технических докуметнов;

• наличию страховки.
Заемщики, не выполняющие обязательства перед банком, могут лишиться своей недвижимости. Невыплаченные долги закрываются деньгами, вырученными от ее реализации. Если залогом является комната, то преимущественное право на выкуп данной площади предоставляется другим владельцам жилого помещения. Если же эти собственники отказываются от подобной сделки, то заложенная часть квартиры реализуется в обычном порядке.
Проблемы с оформлением кредита при наличии одной комнаты в собственности могут возникнуть, если на этих квадратных метрах прописаны несовершеннолетние дети. В такой ситуации продать комнату практически невозможно. Поэтому в качестве залога она может не подойти. Иногда ребенку принадлежит доля от площади комнаты. При этом родители, обратившиеся за кредитом, должны предоставить документ о разрешении органов опеки. Однако подобное согласие получить очень трудно. Также при заявке на кредит можно получить отказ, если прописаны инвалиды или недееспособные граждане.
Возникает вопрос, можно ли получить деньги при залоге комнаты без согласия других собственников жилья. Если площадь квартиры была поделена на доли в законном порядке, то такого разрешения не требуется. Если же такой процедуры не было, то остальные собственники должны дать согласие в письменном виде.

Назначение займа

Деньги при заложенной комнате выдают для разных целей. Такими ссудами могут стать средства для покупки автомобиля, обучения, неотложных нужд. В некоторых случаях закладывают комнату, чтобы получить ипотечный кредит. Однако последний вариант для банковских структур невыгоден, поэтому данная сделка не всегда может состояться. Это объясняется тем, что при невыполнении обязательств заемщика с заложенной недвижимостью целиком, банкиры продают ее и покрывают убытки. В случае заложенной комнаты, стоимость которой значительно меньше квартиры, заемщик не сможет погасить долг полностью. Поэтому в этом случае банки требуют наличные для первоначального взноса.

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