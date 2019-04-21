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Как оформить кредитную карту?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Виды и особенности банковских карт

Виды и особенности банковских карт

Первое, что стоит запомнить, кредитная карта всегда имеет установленный банком лимит. Дебетовая карта в отличии от кредитной всегда пополняется владельцем, ее баланс не может быть отрицательным, подробнее о дебетовых картах читайте на https://bizneslab.com/debetovye-karty/.

По обслуживанию карты могут быть:

• стандартные – карты, предполагающие обслуживание без привилегий;

• золотые, платиновые – карты имеющую большие привилегии, более комфортное обслуживание и даже страховку, при использовании карты за рубежом;

• эксклюзивные – карты ограниченного выпуска;

• кобрендинговые – такой тип карт, который включен в бонусную программу;

Также могут отличаться по беспроцентному периоду погашения задолженности.

Требования к оформлению карты

Чтобы заявку на выпуск карты оформили нужно соблюсти некоторые условия:

• возраст заемщика должен быть от 21 до 60 лет;

• кредитная история должна быть хорошая, неиспорченна. При условии отсутствия кредитной истории это не является поводом для отказа;

• оплата по кредиту не должна быть больше 30% от официальной заработной платы;

• для оформления карты в банке необходимо подготовить специальный пакет документов;

Выпуск карты в банке не занимает много времени. Простота заключается в том, что заявку на оформление может подать любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, предоставивший специальные документы.

Необходимые документы для оформления карты

Для оформления есть простое условие, которое позволит увеличить шансы одобрения карты – чем больше документов будет предоставлено, тем больше доверие будет у банка. От этого также зависит одобренный кредитный лимит.

В каждом банке могут быть свои требования к предоставляемым документам. Примерный перечень может включать:

• паспорт гражданина РФ;

• трудовая книга или ее копия;

• справка о ежемесячном доходе;

• ещё один документ, подтверждающий личность. Например, водительские права;

• анкета, заполненная в банке;

Собрать такой пакет документов не займет много времени. А при заполнении специальной анкеты в банке, не стоит преувеличивать информацию. Например, не рекомендуется скрывать кредитную историю или преувеличивать статью своего дохода – это легко проверяется при одобрении заявки. Также не стоит подавать заявку при наличии более 3 кредитных карт. В этом случае процент отказа возрастает.

Итак, оформить кредитную карту просто и очень удобно. Более того, некоторые банки предоставляют возможность оформления карты онлайн, но важно помнить, что простота в оформлении - не всегда гарантия выгодного кредитования.

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