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Как получить микрокредиты на большую сумму?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
crediton.org.ua
Главной особенностью микрозаймов является простота их получения.

Микрозайм – это небольшой кредит. Люди обычно берут микрозаймы на сумму, не превышающую 5-10 тысяч рублей. Но что делать, если возможности взять большой кредит в банке нет, и ничего, кроме как обращения в МФО, не остается? Можно ли здесь взять в кредит большую сумму?

Особенности микрозаймов

Главной особенностью микрозаймов является простота их получения. Получить займ в МФО CreditOn на https://crediton.org.ua/services/srochno-bez-otkaza можно даже не выходя из дома. Для получения нужен только паспорт и второй документ, удостоверяющий личность. Получить такой займ можно как наличными – в отделении организации, или доставкой через курьера, так и переводом на банковскую карту или электронный кошелек. Преимущества сервиса: получить онлайн, то есть не надо никуда идти; деньги на карте в течение 15 минут; минимум документов; надежно.

За такие удобства придется расплачиваться не очень мягкими условиями по микрозайму. Процентная ставка по ним очень высокая – 0.5-2.5% в день. Размер микрозайма, получаемого только по паспорту, очень невелик – 5-8 тысяч рублей, и погасить его нужно за короткий срок – 2-4 месяца.

Как получить займ в МФО на большую сумму

Согласно закону, микрофинансовые организации имеют право выдавать займы на сумму до 1 миллиона рублей. Но большинство МФО ограничиваются значительно меньшим лимитом – 20-30 тысяч рублей. Получить займ в МФО на большую сумму можно, но её максимальный размер будет 100-150 тысяч рублей. Для этого нужно сначала найти микрофинансовую организацию, которая может выдать займ на такую сумму. Не нужно думать, что в таком случае получится «отделаться» предоставлением одного только паспорта. Обязательно нужно будет предоставить документ, подтверждающий доход соискателя. Но зачастую кредитная организация может потребовать предоставление залога, либо поручителя. На банковскую карту или электронный кошелек займ в 100 тысяч рублей тоже не оформишь, поэтому обязательно нужно лично посещать микрофинансовую организацию. Кредитная история в таких случаях также проверяется – МФО не хочет терять свои деньги, поэтому отправляет запрос в БКИ, чтобы не выдать займ «безнадежному» клиенту.

Нужно отметить, что, несмотря на то, что получение большой суммы в долг в МФО и взятие кредита практически ничем отличаются – в банке также нужно предоставлять документы, подтверждающие доходы и предоставлять обеспечение, условия в МФО будут гораздо более жесткими. Поэтому, если есть возможность подождать несколько дней, то, без сомнений, лучше обратиться за банковским кредитованием. Пусть здесь и придется собрать больше бумаг, зато кредит будет выдан на нужную сумму, на выгодных условиях и на разумный срок.

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