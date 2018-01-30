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Что такое криптовалюта?

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Про цифровую монету, так называют криптовалюту, слышал, пожалуй, каждый.

Про цифровую монету, так называют криптовалюту, слышал, пожалуй, каждый. Но не все знают, что это такое. После этой прочтения данной статьи вы станете не много больше разбираться в этом вопросе, либо читайте другие статьи на https://vkoshelek.com/chto-takoe-bitcoin/.

Давайте разберёмся для начала откуда пошел термин криптовалюта. По задумке Сатоси Накамото в ноябре 2008 года вышла статья про Биткоин, который помог сохранить анонимность при переводе в отличие от физических денег и избежать взимания комиссии. Такой системе не нужны банки. Цифровой монете не страшна инфляция, количество монет строго ограничено.

Поговорим, о плюсах и минусах такой системы.

Есть три основных плюса.

1. Децентрализация - у криптовалюты нет единого центра, то есть запретить распространения валюты будет крайне сложно.

2. Анонимность - можно отследить сколько монет ушло на счет, но кто владелец кошелька узнать просто невозможно. Создать его может любой пользователь у кого есть доступ в интернет.

3. Практически у всех монет ограниченная эмиссия.

Ваш кошелек не смогут заморозить либо изъять с него деньги, если злоумышленник не знает пароль от счета.

Теперь чтобы вы не подумали, что так все идеально, поговорим о минусах.

1. Курс крайне нестабилен (например, курс биткоина в начале 2017 года составлял 800 долларов, а под конец уже 20 000)

2. Если вы ошиблись и перепутали получателя, то уже не сможете вернуть платеж.

3. При потере пароля восстановление невозможно.

Теперь, когда вы прочитали преимущества цифровой валюты от обычных денег, может появится вопрос как получить монеты.

Есть два способа приобрести эту валюту: первый - обменять физические деньги на цифровые. Второй - запустить на своем компьютере специальную программу, которая будет нагружать вашу видеокарту, чтобы добывать вам криптовалюту. Если у вас слабый компьютер, то можно сделать себе Майнинг ферму. Это тот же компьютер, только с несколькими видеокартами. Но помните, что с каждым днем потребуется все больше и больше мощностей, чтобы добывать цифровую валюту. Способ обмена, скорее всего, придется вам по душе, так как он является менее трудозатратным.

Но все же Криптовалюта - это что-то новое для мировой экономики. Рано или поздно она изменит отношение к деньгам и всему финансовому миру. Курс цифровой валюты никак не может регулировать третье лицо. Он зависит только от спроса на рынке. Большинство стран лояльно относятся к таким изменениям. Некоторые банки уже проводили перевод денег по этой технологии. Все больше людей понимают преимущества такой технологии как блокчейн.
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