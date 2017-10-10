Майнинг криптовалют Shansis System

Монеты биткоина можно без особых преград добывать на самой простом в плане мощностей персональном компьютере. К сожалению, не с каждым компьютером это занятие будет выгодным, так как с неправильно подобранными комплектующими и с невыгодным пулом, пользователь сможет только понести убытки, но никак не заработать на добычи виртуальных валют. Неплохим инструментом в принятии решения насчет майнинга на своем компьютере, будет различного вида онлайн-калькуляторы, коих на просторах сети интернет великое множество. Он поможет понять, сколько, с учетом сегодняшней актуальной сложности, можно будет заработать на сдаче в аренду своих собственных вычислительных мощностей персонального компьютера.

В настоящее время, нельзя ни в коем случае заниматься майнингом через соло-режим. Такой подход принесет только убыток. Зачастую, соломайнеры в 2017 году попросту разоряются, ни заработав ни копейки. Самым лучшим вариантом в плане добычи, будет совместный майнинг. Им занимаются пулы. Пулы - это сайты, на которых собирается свыше нескольких тысяч отдельных майнеров со всего мира. Таким образом, через совместную добычу можно совершать вычисления разного объема, в плоть до одного сатоши, если не позволяет персональный компьютер. Пулы еще хороши тем, что на их сайтах есть транзитный кошелек, через который и проходят все транзакции. На популярных сайтах вывод осуществляется в течение нескольких часов с момента подачи заявки. В большинстве случаев, за вывод удерживается комиссия в размере трех процентов. Эти проценты - плата за стабильную работу и использование софта того или иного разработчика. С учетом того, что после увеличения сложности добычи, майнеры стали получать значительно меньше платы за пересчет одного цельного блока с данными. Вместо двадцати биткоинов сейчас платят двенадцать.

Альтернативой пулам могут служить сервисы предоставляющие облачный майнинг. Shansis System позволяет как покупать оборудование на сервере (облачный майнинг), а также сдавать свое собственное, получая процент от реализации собранных монет.

Сайт хорош тем, что дает пользователю стартовую вычислительную мощность, которую он сможет использовать для майнинга того или иного альткоина. В разделе Info располагается вся информация о пуле для подключения своего майнера в общую сеть.