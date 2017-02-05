Кредит без справок и поручителей

Без справок и поручителей легко получить кредит на небольшую сумму. Если именно это и требуется, то такой вариант будет наиболее подходящим, ведь ради небольшой суммы мало кому захочется собирать огромный пакет документов. Чем быстрее и выгодней будут получены денежные средства, тем лучше. Подобрать подходящий вариант получения кредита можно на https://onlinecreditu.ru/mikrozajmy-na-kartu-za-5-minut-bez-proverki-kreditnoj-istorii/.

Для получения подобных займов нужно быть старше 21 года и моложе 65 лет. Эти возрастные ограничения считаются оптимальными, так как это наиболее платежеспособный возраст. Кроме этого, необходимо иметь российское гражданство и собственную недвижимость или автомобиль, которые можно оставить в залог банку для страхования рисков. Пакет документов в данном случае минимален. Очень часто при себе необходимо иметь лишь паспорт.

Отличается такой займ от обычного лишь более серьезным страхованием рисков со стороны банков, то есть меньшей суммой займа, более высокой кредитной ставкой и короткими сроками возвращения долга.

Более выгодные условия реально получить, если:

1. Человек числится постоянным клиентом банковской организации и имеет хорошую репутацию.

2. Заемщик имеет отличную кредитную динамику.

3. Клиент в состоянии внести первоначальный взнос. Чем больше первый платеж, тем лояльней банк отнесется к ситуации.

4. Срок погашения является оптимальным для банка и составляет от 12 до 24 месяцев.

Проще выдают кредиты новые банки, только начинающие формировать клиентскую базу.

Также существует вариант взять микрозайм. Микрозаймы с легкостью выдаются практически всем.

Кроме этого, сейчас набирают популярность кредитные карты. Это тоже разновидность кредита. Отличается тем, что клиент получает деньги не в наличном виде, а в безналичном и возвращать их нужно тоже на карту. Часто такие условия являются даже более выгодными для заемщика, чем при традиционном кредите. Для небольших сумм это один из наиболее оптимальных вариантов.

Если человек собирается купить вещь в кредит, то лучше оформлять кредит в самом магазине. Магазины зачастую предоставляют беспроцентные рассрочки или более выгодные условия кредитования, а требования к заемщику выставляют минимальные. Обычно это паспорт и звонок по месту работы для подтверждения того, что человек трудоустроен не менее 3 месяцев.

Кредит без справок и поручителей – это не миф. В наше время, когда большинство людей имеют низкий официальный доход, эта форма становится все более популярной и востребованной.