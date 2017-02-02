Как взять кредит, сидя на диване?

В условиях современного мира онлайн кредиты пользуются большой популярностью. Это не удивительно, ведь общество сейчас мобильно, и ритм жизни некоторых людей не позволяет тратить время на походы в банк. Кстати, быстрый онлайн кредит на карту можно оформить на http://Gdezaim.ru/.

Данная статья расскажет о плюсах и минусах такого кредита, а так же о том, как его получить.

Положительные и отрицательные стороны

Кредиты онлайн обладают следующими преимуществами:

- заявку на оформление кредита можно подать, не выходя из дома;

- такие кредиты позволяют сэкономить время, не тратя его на посещение банка;

- существует множество учреждений, которые могут предоставить заем в день подачи онлайн заявки;

- оформление таких кредитов не требует поручительства и внесения залога.

Недостатки онлайн кредитования:

- если при заполнении заявки будет допущена ошибка, банк не выдаст такой кредит;

- высокая процентная ставка выплат;

- очень избирательное отношение банка к заемщикам (некоторые банковские организации не предоставляют кредит тем, у кого заработная плата меньше 50 тысяч рублей в месяц).

Как же взять такой кредит?

Чтобы оформить заем, следует:

1. Выбрать один из видов кредитов. Наличный кредит подойдет, если нужны деньги здесь и сейчас. Оформление кредитной карты будет, кстати, если планируется постепенное расходование займа. Так же, если в дальнейшем осуществить выплату всей суммы займа во время периода льготы, не придется доплачивать проценты, которые начисляет банк.

2. Важно выбрать организацию, предоставляющую выгодные условия займа. Информацию лучше смотреть на официальных сайтах, там она наиболее достоверна. Так же стоит доверять только тем организациям, которые сравнительно давно обосновались и хорошо себя зарекомендовали.

3. Заполнять заявку на оформление кредита следует на сайте банка. Все банки имеют определенный вид заполнения онлайн заявки. Нужно заполнить все отмеченные поля, не стоит писать неправду, преувеличивая доходы, так как от указанной суммы будет зависеть процент выплат по кредиту, который придется погашать каждый месяц.

4. Необходимо дождаться ответа, который придет на мобильный телефон. В некоторых случаях работники банка сами звонят, чтобы уточнить какие-либо детали.

5. Получив одобрения, нужно прийти в банк со всеми необходимыми документами, осуществить подписание договора и получить сумму займа.

Как видно, оформить кредит, сидя на диване, возможно и совсем не сложно. Но нужно понимать всю серьезность этого действия, и вовремя погашать выплаты.