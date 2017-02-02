Свежие новости

21:07
Цибулкова легко победила Векич на St. Petersburg Ladies Trophy
20:43
Киднэпинг средь бела дня. Послесловие.
19:13
Всё хорошо, что хорошо кончается
18:39
Похитили коляску с ребёнком
18:13
Из огня - по водосточной трубе
17:10
Пил, пью и буду пить!
17:01
Жана Татлян повернет время назад на концерте в Петербурге
16:58
Новый поиск юных ученых
13:08
Другая ипостась Сусанина
11:21
«Зенит» уверенно обыграл БК «Нижний Новгород» в Еврокубке
09:35
Уход Журавлева
08:55
Ремонт необходим
23:07
Кузнецова победила Гаврилову и сыграет с Путинцевой 3 февраля
20:57
"Выездные книжные аллеи" собираются на дачи
20:54
В городе почтили память погибших, в потерпевшем крушение Ту-154
19:41
Хет-трик Шипачёва помог СКА победить в Уфе «Салават Юлаев»
17:23
И вновь пропала фура
17:06
В Невском районе открылся подростково-молодежный клуб
15:47
70 тысяч за видео с регистратора
13:35
Второй круг St. Petersburg Ladies Trophy начался победой Путинцевой над Бек
09:57
Защита лекарств
09:35
ЕГЭ в Петербурге
08:36
В Санкт-Петербурге открылся новый музей
08:28
В Мариинском театре прошло выступление китайских виртуозов
22:08
«Нефтехимик» Андрея Назарова разгромил «Ак Барс» – 8:2
18:58
Происшествие на парковке
17:36
Петкович справилась с Бегу в первом круге теннисного турнира
17:12
Второе рождение
17:03
Студенты бросают вызов профессиональным футболистам
16:46
Причиной похищения стали долги
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » Как взять кредит, сидя на диване?

Как взять кредит, сидя на диване?

0
21
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
В условиях современного мира онлайн кредиты пользуются большой популярностью

В условиях современного мира онлайн кредиты пользуются большой популярностью. Это не удивительно, ведь общество сейчас мобильно, и ритм жизни некоторых людей не позволяет тратить время на походы в банк. Кстати, быстрый онлайн кредит на карту можно оформить на http://Gdezaim.ru/.

Данная статья расскажет о плюсах и минусах такого кредита, а так же о том, как его получить.

Положительные и отрицательные стороны

Кредиты онлайн обладают следующими преимуществами:

- заявку на оформление кредита можно подать, не выходя из дома;

- такие кредиты позволяют сэкономить время, не тратя его на посещение банка;

- существует множество учреждений, которые могут предоставить заем в день подачи онлайн заявки;

- оформление таких кредитов не требует поручительства и внесения залога.
Недостатки онлайн кредитования:

- если при заполнении заявки будет допущена ошибка, банк не выдаст такой кредит;

- высокая процентная ставка выплат;

- очень избирательное отношение банка к заемщикам (некоторые банковские организации не предоставляют кредит тем, у кого заработная плата меньше 50 тысяч рублей в месяц).

Как же взять такой кредит?

Чтобы оформить заем, следует:

1. Выбрать один из видов кредитов. Наличный кредит подойдет, если нужны деньги здесь и сейчас. Оформление кредитной карты будет, кстати, если планируется постепенное расходование займа. Так же, если в дальнейшем осуществить выплату всей суммы займа во время периода льготы, не придется доплачивать проценты, которые начисляет банк.

2. Важно выбрать организацию, предоставляющую выгодные условия займа. Информацию лучше смотреть на официальных сайтах, там она наиболее достоверна. Так же стоит доверять только тем организациям, которые сравнительно давно обосновались и хорошо себя зарекомендовали.

3. Заполнять заявку на оформление кредита следует на сайте банка. Все банки имеют определенный вид заполнения онлайн заявки. Нужно заполнить все отмеченные поля, не стоит писать неправду, преувеличивая доходы, так как от указанной суммы будет зависеть процент выплат по кредиту, который придется погашать каждый месяц.

4. Необходимо дождаться ответа, который придет на мобильный телефон. В некоторых случаях работники банка сами звонят, чтобы уточнить какие-либо детали.

5. Получив одобрения, нужно прийти в банк со всеми необходимыми документами, осуществить подписание договора и получить сумму займа.

Как видно, оформить кредит, сидя на диване, возможно и совсем не сложно. Но нужно понимать всю серьезность этого действия, и вовремя погашать выплаты.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...
RTB System
Loading...

Похожие публикации

27-12-2016, 22:53
Виды кредитов
8-12-2016, 20:01
Как получить кредит без залога
12-09-2016, 00:15
Микрозайм. Если нет денег, то где их взять
1-09-2016, 14:25
Особенности оформления кредитной карты в онлайн-режиме
23-01-2016, 23:30
Где взять кредит наличными
14-05-2015, 13:01
В Северо-Западном банке Сбербанка решение по четверти заявок на ипотеку принимается в течение нескольких часов

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
76
Вчера, 17:10
Пил, пью и буду пить!
0
98
1-02-2017, 15:47
70 тысяч за видео с регистратора
0
107
29-01-2017, 17:47
В областном ДТП пострадал младенец
0
112
28-01-2017, 16:21
В пять сорок он приехал...
Наверх