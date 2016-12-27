Виды кредитов

На сегодняшний день рынок кредитования способен удовлетворить потребности многих заемщиков и предоставить множество кредитных программ с разнообразными условиями. Выбор банка и программы кредитования не составляет большого труда, тем более что многие финансовые организации имеют свои сайты в интернете и предоставляют услуги подачи заявки в режиме онлайн на http://dengiclick.kz. Изучив все предложения можно разослать заявки в несколько банков не покидая рабочего места или собственной квартиры.

По специфике реализации кредитные программы делятся:

- На краткосрочные программы. Таковыми чаще всего выступают микрофинансовые организации, готовые предоставить населению небольшие займы на срок от нескольких недель до двух или шести месяцев.

Программы со средним периодом кредитования. К этой категории можно отнести потребительские кредиты во всем их разнообразии, где примерный срок на погашение кредита может достигать трех лет.

- Долгосрочные кредитные программы. В эту категорию, несомненно, попадают ипотечные кредиты, которые по срокам предоставления могут достигать от десяти до тридцати лет.

По своим разновидностям кредитные программы могут делиться:

- На ипотечные кредиты. Многие банки разрабатывают специальные предложения с учетом возможностей потребителей и специальной процентной ставкой, а также условиями, характерными для такой программы. Эти кредиты реализуются для приобретения недвижимого имущества. Подобные программы позволяют приобретать жилье с учетом его характеристик, отчего иногда и зависит процентная ставка.

Потребительские кредиты могут иметь всевозможные виды. Для постоянных клиентов, пользующихся услугами банка по получению зарплаты, предоставляются дополнительные услуги по предоставлению овердрафта или кредитной карты со льготными условиями. Такие услуги позволяют пользоваться дополнительными денежными средствами, когда не хватает собственных сбережений.

- Автокредиты. Банки разрабатывают специальные программы специально для тех, кто мечтает приобрести автомобиль с заемными средствами. Специальные условия и сниженные процентные ставки позволяют без труда подобрать подходящую программу и банк для подачи заявки.

- Образовательный кредит. Он хоть и относится к потребительским целевым кредитам, но имеет специальные условия. Возраст заемщиков ниже, чем в других программах, к тому же условия для возврата вполне лояльные. Заемщик может платить не всю сумму сразу, а только ежемесячные платежи без процентов. Полностью погашать кредит разрешается после окончания обучения и выхода заемщика на работу.

Многие целевые кредиты на приобретение конкретных вещей или оказание медицинских услуг могут предоставляться непосредственно на местах обслуживания, то есть в медицинских учреждениям или магазинах. Такой современный подход к кредитованию позволяет экономить время клиентов и получать в сокращенные сроки необходимые товары и услуги.