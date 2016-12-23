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Что нужно знать о процентах по займу

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Сегодня очень многие граждане России прибегают к услугам банков

Сегодня очень многие граждане России прибегают к услугам банков, в том числе такой, как кредит. Эта услуга пользуется у людей популярностью, так как цены растут, а практически все желающие могут ей воспользоваться для решения вопроса «где занять денег?» на покупку недвижимости, либо машины и др. Но перед тем как обращаться в финансовое учреждение, необходимо тщательно сопоставить свои желания и способности, так как сумма будет выдана одна, а вернуть нужно будет намного большую.

Так где же все-таки занять денег

Наиболее частым вопросом, возникающим у заемщиков, является разница, которую им придется переплатить за время пользования кредитом. Эта величина называется «проценты по кредиту» и исчисляется процентным соотношением от суммы займа. Прежде чем брать заем под проценты у банка, нужно выяснить все нюансы, связанные с данным показателем. Величина переплаты по кредиту зависит от схемы начисления процентов.

Способы расчета по займу

Аннуитентный способ расчета. Внесение ежемесячных равных платежей, величину которых определяет банк, но составляющие их разные по долям. Всю сумму процентов банк разделит на ежемесячные платежи так, что получит все причитающиеся ему проценты уже вначале выплат по кредиту, а затем погашается непосредственно кредит.

Дифференцированный способ расчета. По этой схеме, которая более выгодна для заемщиков, проценты начисляются на весь период использования кредита, ежемесячно перерассчитываются на оставшийся долг. Поэтому переплата в конце будет небольшая.

Нюансы займа под плавающий процент

От вида кредита зависит и вид процентной ставки. Банки могут предложить и быстрые онлайн займы, как вид услуг, но процентные ставки будут такими же. Фиксированная - не изменяется за все время пользования кредитом. На плавающую процентную ставку влияют несколько индексов, поэтому она часто изменяется. Плавающие чаще применяются при выдаче ипотечного и автомобильного кредита. «Честная» процентная ставка применяют банки, чтобы привлечь потенциальных заемщиков, рекламируют заниженные процентные ставки. Но процентная ставка по займу не бывает ниже,чем ставка рефинансирования, выдвинутая ЦБ РФ.

Поэтому всегда нужно подробно изучать все предложенные варианты кредитов, тогда есть надежда не быть обманутым.

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