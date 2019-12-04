Почему чаевые онлайн получили широкое распространение

Все больше людей в наше время осуществляют оплату различных товаров безналичным способом. Также это касается и сферы услуг, поэтому многих заинтересовала возможность оставлять чаевые не наличными, а с использованием банковской карты. Сегодня такой возможностью активно пользуются различные салоны, отели и в первую очередь рестораны и кафе. Этот способ применяется за рубежом уже довольно давно, а в нашей стране появился сравнительно недавно. Однако, несмотря на это, популярность оплаты чаевых с помощью специализированного онлайн-сервиса стремительно набирает популярность.

Немаловажным преимуществом сервиса 2tip.ru, который предлагает чаевые онлайн, является возможность зарегистрироваться в нем не только работникам, но и управляющим, что позволит ему контролировать работу всех сотрудников, наблюдая за отзывами клиентов. Благодаря этому можно оценить работу официантов, что позволит выявить лучших и худших работников. А это в свою очередь позволит повысить уровень сервиса в заведении. Среди главных преимуществ сервиса 2tip.ru, позволяющего перевести чаевые онлайн, о которых отзываются многие люди, можно выделить такие моменты:

простота регистрации;

автоматизация системы;

возможность начать получать чаевые через карту сразу после регистрации;

быстрый перевод денег;

конфиденциальность;

контроль финансового потока;

анализ работы сотрудников.

Для того, чтобы принять участие в такой программе и стать участником системы, достаточно пройти регистрацию в 2tip.ru и получить личный код, на который клиенты и будут переводить чаевые. Благодаря использованию этого сервиса можно повысить суммы чаевых, а также получить реальные отзывы от клиентов. В связи с этим неудивительно, что многие рестораны, кафе и различные компании в сфере услуг сегодня стараются воспользоваться такими возможностями, так как это помогает улучшить репутацию заведения. С помощью сервиса 2tip.ru можно не только улучшить условия работы сотрудников, но и повысить качество обслуживания клиентов, выведя сервис на более высокий уровень качества.

Система активируется с помощью Google Pay или Apple Pay, благодаря чему для любого владельца смартфона подобная процедура является очень простой. В настоящее время множество различных организаций начали активно использоваться сервис для получения чаевых онлайн. Выбирайте современные технологии.