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Питерец.ру » Статьи » Кулинария, рецепты » Почему чаевые онлайн получили широкое распространение

Почему чаевые онлайн получили широкое распространение

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
imageup.ru
В настоящее время сфера услуг активно использует современные цифровые технологии, включая и такое новшество, как безналичные чаевые.

Все больше людей в наше время осуществляют оплату различных товаров безналичным способом. Также это касается и сферы услуг, поэтому многих заинтересовала возможность оставлять чаевые не наличными, а с использованием банковской карты. Сегодня такой возможностью активно пользуются различные салоны, отели и в первую очередь рестораны и кафе. Этот способ применяется за рубежом уже довольно давно, а в нашей стране появился сравнительно недавно. Однако, несмотря на это, популярность оплаты чаевых с помощью специализированного онлайн-сервиса стремительно набирает популярность.

Немаловажным преимуществом сервиса 2tip.ru, который предлагает чаевые онлайн, является возможность зарегистрироваться в нем не только работникам, но и управляющим, что позволит ему контролировать работу всех сотрудников, наблюдая за отзывами клиентов. Благодаря этому можно оценить работу официантов, что позволит выявить лучших и худших работников. А это в свою очередь позволит повысить уровень сервиса в заведении. Среди главных преимуществ сервиса 2tip.ru, позволяющего перевести чаевые онлайн, о которых отзываются многие люди, можно выделить такие моменты:

  • простота регистрации;
  • автоматизация системы;
  • возможность начать получать чаевые через карту сразу после регистрации;
  • быстрый перевод денег;
  • конфиденциальность;
  • контроль финансового потока;
  • анализ работы сотрудников.

Для того, чтобы принять участие в такой программе и стать участником системы, достаточно пройти регистрацию в 2tip.ru и получить личный код, на который клиенты и будут переводить чаевые. Благодаря использованию этого сервиса можно повысить суммы чаевых, а также получить реальные отзывы от клиентов. В связи с этим неудивительно, что многие рестораны, кафе и различные компании в сфере услуг сегодня стараются воспользоваться такими возможностями, так как это помогает улучшить репутацию заведения. С помощью сервиса 2tip.ru можно не только улучшить условия работы сотрудников, но и повысить качество обслуживания клиентов, выведя сервис на более высокий уровень качества.

Система активируется с помощью Google Pay или Apple Pay, благодаря чему для любого владельца смартфона подобная процедура является очень простой. В настоящее время множество различных организаций начали активно использоваться сервис для получения чаевых онлайн. Выбирайте современные технологии.

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