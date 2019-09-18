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Авторские торты на заказ

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Среди всего изобилия кондитерских изделий, представленных на прилавках современных магазинов, особняком стоит торт.

Среди всего изобилия кондитерских изделий, представленных на прилавках современных магазинов, особняком стоит торт. Данный шедевр обязательно украшает стол во время детских праздников, юбилеев, корпоративов и прочих торжественных событий. Торты любят не только дети, но и взрослые, которые с удовольствием лакомятся сладким угощением. Впрочем, несмотря на широкий ассортимент тортов, все кондитерские изделия чаще всего выполнены по шаблону. Для создания уникального авторского торта необходимо обращаться к профессионалам.
Торт, выполненный по индивидуальному заказу, учитывает все пожелания клиента, вкусовые и стилистические пристрастия заказчика. Кондитерское изделие, созданное на заказ, может быть украшено особой надписью, картинкой или съедобными фигурками из мастики либо торт в виде цифры. Наполнение торта также оговаривается в индивидуальном порядке: выбираются только те компоненты кондитерского изделия, которые нравятся заказчику. Авторские торты помогут людям с аллергией исключить из сладкого лакомства компоненты, которые провоцируют возникновение нежелательных реакций. Кроме того, среди модных направлений — торты с пониженным содержанием сахара и калорий, что позволяет лакомиться тортом даже людям, ведущим здоровый образ жизни.
Авторский торт на заказ — это всегда гарантия качества, свежесть продукции и ее непосредственная оригинальность, когда найти второй похожий торт просто невозможно.

Особенности заказа авторского торта

Перед оформлением заказа необходимо рассчитать количество гостей, для которых печется торт. Лучше всего заказывать торт примерно за 5 дней до торжества, для выполнения объемных и сложных угощений необходимо прибавить к сроку выполнения работ еще 2-5 суток, что позволит кондитеру качественно подойти к выполнению работы и выполнить сложный декор с филигранным мастерством.
Заказчик выбирает компоненты для приготовления торта, вкус коржей, начинку, декор, цветовую гамму. При покупке магазинного торта достаточно сложно приобрести угощение с учетом всех своих пожеланий. Более того, шаблонное лакомство бывает не самого высокого качества, когда некоторые кондитерские изделия после производства подвергают заморозке, размораживая их впоследствии на прилавке магазина. Естественно, авторский торт значительно выигрывает по вкусовым качествам, хотя стоимость подобного торжественного угощения достаточно высока (по сравнению с магазинными тортами). Однако незабываемый вкус и позитивные эмоции, подаренные авторским тортом, окупают все затраты.
Торт ручной работы подчеркнет эксклюзивность мероприятия, придаст празднику позитива, а гостям — хорошего настроения. Цена изделия напрямую зависит от массы торта, декора и количества ингредиентов. Для получения идеального торта необходимо обращаться к профессиональным кондитерам, которые помогут выбрать наилучшую комбинацию всех компонентов праздничного лакомства, а также определиться с декорированием торта.

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