Как выбрать СВЧ печь?

За относительно небольшое количество времени микроволновая (СВЧ) печь стала незаменимой на кухне. Присутствие СВЧ печки иногда даже способно заменить вам электроплиту. Хотя это два разных кухонных прибора, которые готовят одни и те же блюда по-разному.
Плиты нагревают поверхность, а микроволновка воздействует на влагу расположенную внутри положенных продуктов, которая делает термическую обработку за счет испарения. Поэтому вкус у одинаковых блюд будет разный. Также приготовление чего-либо в печи СВЧ будет занимать намного меньше времени, чем на плите. Это очень удобно, когда неожиданно грянули гости или вы катастрофически не успеваете приготовить завтрак. Что бы определится с выбором микроволновки нужно выбрать модель, объем и тип управления. Качественные ип недорогие СВЧ печи можно приобрести на https://shop.zigmundshtain.ru/melkaya-bytovaya-tekhnika/microwave/.
Теперь возникает вопрос: какими бывают типы печей СВЧ?
Их всего 3 типа:
1. Соло это микроволновая печь подходит для разогревания пищи, для быстрого размораживания продуктов. Такой тип имеет один режим СВЧ. Она самая простая в эксплуатации и стоит не дорого.
2. Гриль - для любителей блюд с корочкой, румяных запеканок, эта печь именно для вас. Она обладает более высокой температурой нагревания, что делает блюда запеченными до румяных корочек. Гриль тоже бывает двух типов: одни реализованы с помощью обычной тены, а другие с помощью кварцевой лампы. Они имеют свои плюсы и минусы. Тена может менять свое расположение, некоторые печи оснащены двумя тенами на верхней и задней поверхности. Это позволяет блюдам равномерно запекаться со всех сторон. Так как тена занимает много места, то печку нужно приобретать на несколько литров больше. Печь с таким грилем будет стоить дешевле. Кварцевая лампа в печи расположена сверху и не занимает много места. Также такая печь мощная и хорошо поддается чистки.
3. Конвекционная. В такой печи приготовление продуктов происходит методом горячего воздуха. Также она в себя включает гриль. С помощью этого вы сможете печь торты, пироги, как в обычной домашней духовке. Такая печь потребляет много электроэнергии и ее стоимость намного выше предыдущих печей.
В нынешнее время производители отказались от вертела в микроволновке, правда в некоторых моделях вертел заменили решеткой. Принцип работы предусматривает: на решетку ложится продукт и ставится на вращающеюся тарелку. Продукт запекается со всех сторон одновременно.
Объем микроволновых печей составляет от 17 до 37 литров. Однако, объем печки с грилем, занимает пространства меньше. Для семьи из трех четырех человек подойдет печь с объемом от 24 до 27 литров, а если семья больше, то от 27 до 37 литров.
Микроволновая печь имеет три типа управления:
- Механический - это самый простой тип управления. Они не обладают электронным табло. На них всего две ручные рукоятки, которые вращаются. Температуру и время работы вы выставляете вручную.
- Кнопочный тип - все действия выставляются на дисплее.
- Сенсорный тип - достаточно легкого нажатия на дисплей, чтобы выбрать нужную программу.
Два последних типа дают возможность заблаговременно программировать работу для приготовления сложных блюд.
Покрытие микроволновой печи имеет следующие виды: эмалированное, нержавеющее, керамическое, тефлоновое. Эмалированное покрытие хорошо поддается чистки. Самое качественное керамическое, оно не поддается царапинам, за счет гладкой поверхности на ней не задерживается жир и другие загрязнения. Керамика довольно хрупкая, но повредить ее довольно сложно. Нержавеющее покрытие самое прочное, имеет красивый вид, может выдержать любую температуру. Это хорошо подходит печи с грилем и конвенцией. Но чистоту и блеск поддерживать довольно сложно.
Мощность СВЧ печей. Они, можно сказать - поглотители электроэнергии, особенно печи с тремя режимами. Также от мощности печи зависит качество и скорость работы.
Дополнительные функции:
- Режим размораживания - даст вам возможность быстро разморозить любые продукты. Автоматическое размораживание - система сама определяет время и уровень мощности.
- Автоматическое приготовление - при этом в режиме печь сама определяет уровень воздействия мощности СВЧ излучения, конвекции, гриля и время работы.
- Автоматический разогрев освободит вас от расчета, на сколько поставить времени, чтобы разогреть блюдо. С помощью этой функции печь автоматически подберет себе время и уровень мощности.
- Автозапуск - эта функция дает возможность задавать время приготовления блюда.
- Блокировка от детей - эта функция блокирует все клавиши, и ваши детки навряд ли смогут ее включить без вашего разрешения.
- Быстрое приготовление - эта функция даст возможность разогреть пищу за тридцать секунд при сильном уровне мощности.
- Сенсор пара - этот режим показывает выделение пары в печи, выводя результаты на табло.
- Автоматическое поддержание температуры - этот режим позволит поддерживать блюдо в тепле до подачи на стол.
- Пароварка позволит насладиться вкусом здоровой и полезной пищи.
Как выбрать СВЧ печь?
За относительно небольшое количество времени микроволновая (СВЧ) печь стала незаменимой на кухне. Присутствие СВЧ печки иногда даже способно заменить вам электроплиту. Хотя это два разных кухонных прибора, которые готовят одни и те же блюда по-разному.