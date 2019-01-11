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Средиземноморская диета – ключ к здоровому похудению и долгой жизни

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
eridanfrutnut.ru
В основе средиземноморской диеты лежит меню жителей Греции, а так же населения острова Крит.

В основе средиземноморской диеты лежит меню жителей Греции, а так же населения острова Крит. Такой выбор основных продуктов и принципов похудения не случаен. Средиземноморская диета признана диетологами всего мира одной из самых лучших, так как жители средиземноморского бассейна имеют очень высокую продолжительность жизни и связано это с употреблением особых продуктов. Такой рацион питания способен не только привести к снижению веса, но и способствует укреплению мышечной и костной систем, а так же здоровья в целом. Кстати, орехи и сухофрукты мелким и крупным оптом можно приобрести на eridanfrutnut.ru.

Средиземноморская диета позволяет худеющим употреблять в небольших количествах алкоголь, а именно качественное вино. Основными продуктами, входящими в состав ежедневного рациона критян являются мясо кур или ягненка, хлеб из муки крупного помола, обилие фруктов и овощей, а также разнообразие продуктов, изготовленных из оливок, в частности масло и его производные. Благодаря такому небольшому количеству основных составляющих в средиземноморской диете складывается основное меню, которое способствует насыщению организма аминокислотами, витаминами и полезными микроэлементами. Распланировав ежедневный график приема пищи можно с легкостью перейти на средиземноморский тип питания.

Для начинающих можно взять наиболее простое и более привычное россиянам меню: в первый день на завтрак съесть два бутерброда с сардинами, зеленым луком и огурцом, в обед приготовить суп из морепродуктов (к счастью сейчас в магазинах имеется огромный ассортимент различных морских деликатесов), заправлять такой суп стоит овощами, а к ужину подать греческий салат с фасолью, маслинами и зеленью. Второй день средиземноморской диеты рекомендуется начать с бутербродов с нежирной ветчиной, запивая их натуральным йогуртом или низкокалорийным кефиром, в обед можно побаловать себя тушеным лососем со сливочным соусом, а на гарнир к нему отварить рис, ужинать в этот день необходимо томатным супом, к которому подаются гренки.

К третьему дню уже будет чувствоваться легкость и желание продолжать следовать средиземноморскому меню, поэтому утро начнется с мюсли с орехами или сухофруктами, в обед подаются овощи на гриле, которые можно приготовить и в домашних условиях, используя специальную сковороду, а на ужин следует отварить креветки в немного подсоленной воде. Четвертый день средиземноморской диеты начнется с различных вариантов бутербродов или тостов, готовить которые следует из цельнозернового хлеба и овощей, в обед можно побаловать себя пастой с овощами, разнообразив ее мясом ягненка или курицей, ужинать в этот день предлагается овощным салатом на ваш выбор, с заправкой из оливкового масла. Пятый день начнется с фруктового салата, в обед можно съесть тушеные овощи, приправив их сыром моцарелла, а вечером предлагается побаловать себя салатом с креветками и авокадо.

В выходные дни средиземноморская диета разрешает немного расслабиться и отдохнуть, вводя в свое меню сливочное масло для бутербродов – оно должно быть низкокалорийным, ризотто – желательно с овощами, запеченную куриную грудку, сыр фета и небольшое количество красного вина, желательно сухого.

Средиземноморская диета не рассчитана на строжайший запрет тех или иных продуктов, однако для её успеха следует все – таки придерживаться основных советов. Допускается чередование блюд, а так же легкий перекус между приемами пищи, в основном для этого используется нежирный йогурт или низкокалорийные сыры.

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