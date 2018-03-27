Кое-что о кофе

У многих людей кофе вызывает такие ассоциации, как солнечное утро, бодрое начало нового дня. Существует множество способов приготовления кофе, от электрокофеварки до эспрессо машины. Но независимо от способов приготовления нельзя отрицать истинный вкус и аромат этого чудесного, «божественного» напитка.

Между тем в настоящее время в обществе нет четкого понимания, несет ли в себе «божественный» напиток пользу здоровью, или скорее вред. По результатам одних исследований выяснено, что кофе действует на «физику человека», улучшает рецепторы головного мозга, вследствие чего становится лучше память, реакция, а вместе с тем и способность к более плодотворной, качественной работе. Но находятся и критики. Так, например, считается, что содержащийся в кофе кофеин негативно воздействует на такой важный орган человека, как сердце.

Споры о пользе и вреде кофе существовали всегда. Любопытным выглядит тот факт, что в середине 20 века на кофе было наложено официальное проклятие от… мусульман. Причина проклятия еще более любопытна. Оказывается «божественный» напиток отвлекал верующих от повседневных ритуальных процессов. В Турции тех времен с «кофеманами» и вовсе не церемонились. Рьяных поклонников бросали в море в мешках из-под кофейных зерен.

Во всей Европе кофе пользовался неоднозначной славой. Суеверные люди считали напиток ничем иным, как «напитком из сажи». Король Швеции Густав Третий, дабы окончательно проверить действие кофе на здоровье, провел эксперимент. В эксперименте приняли участие два брата-близнеца. Каждому из них три раза в день приносили напитки. Одному – чай, другому – кофе. Оценить результаты опыта король не смог, его убили.

Близнецы же жили счастливой жизнью, а главное, долгой жизнью. Первым скончался брат, который пил чай. Ему на тот момент было 83 года.

Петр Первый был тем человеком, открывшим кофе России. Считалось, что напиток обладает лекарственными свойствами и использовался, как самое настоящее лекарство. Пить кофе после войны 1812 года в России считалось модным и говорило о высоких нравственных качествах человека.

Кофе постепенно распространялось во все страны мира. Организовывались кофейные плантации, которые представляли собой целые монополии с авторскими правами. На плантациях работали, в основном, арабы. Со временем территория плантаций росла, людей выгоняли со своих земель ради «расселения» кофейных деревьев. Печальная история связана с островом Цейлон. В 1969 году на острове активно занимались разведением кофейных деревьев. Были построены обширные плантации.

Но ржавчинный грибок, прогрессировавший с каждым годом, уничтожил практически все деревья. Безусловно, данный факт говорит о самом кризисном периоде в истории разведения удивительного напитка.