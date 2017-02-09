Как заваривать Пуэр

Чай относится к самым популярным напиткам, который любят во всем мире. Это не только прекрасный напиток, который может согреть зимой и утолить жажду летом, но также и кладезь полезных свойств и микроэлементов.

Очень многие ценители чая предпочитают употреблять Пуэр. Этот напиток характеризуется тонким ароматом и мягким вкусом.

Чтобы полезные свойства чая не растерялись в процессе его заваривания, а сохранили все свои положительные качества, необходимо его правильно заваривать.

Как правильно заваривать Пуэр?

В зависимости от того как будет заварен Пуэр зависит его вкус, а также сохранятся ли полезные свойства в нем. Ведь чай считается не только приятным на вкус напитком, но также и целебным. Он имеет ряд свойств полезных для организма.

При частом употреблении он способен снижать холестерин, активизировать процесс обмена веществ, что позволяет организму худеть. Также он оказывает лечебное действие для желудка.

Правила заваривания:

1. Настоящие ценители чая пьют его без сахара и его заменителей. Различные подсластители портят вкус настоящего чая. Из-за них пропадают полезные свойства чая. Так что не следует добавлять в чай сахар.

2. После каждого заваривания чайник необходимо тщательно мыть, а затем хорошо высушить. Заваривать же чай стоит непременно в фарфоровой посуде и стеклянной. Такая посуда не впитывает в себя аромат чая, позволяя насытиться его настоящим ароматом.

3. Заливать чай нужно водой, не доведенной до кипения. Примерное количество градусов должно быть от восьмидесяти до девяноста. Определить ту температуру просто. Достаточно заметить, что вода начинает слегка бурлить. Такой температуры достаточно для заваривания.

4. На один стакан чая идет примерно полторы ложки заварки. Рекомендуется перед использованием промыть заварку и обжарить.

5. Готовить чай нужно в теплой посуде. Для этого можно обдать чайник кипятком либо наполнить его и дать постоять несколько секунд. Затем вылить воду, положить заварку и залить заново горячую воду.

6. Заваривать Пуэр можно до семи раз. С каждым разом давая ему больше настаиваться. Завариваться он должен несколько минут. Чай, который простоял около часа, пить не следует. Мало того что он уже потерял свои полезные свойства, так и еще пить такой чай достаточно вредно. Не стоит рисковать.

Соблюдая эти простые правила при заваривании Пуэра можно получить непревзойденный вкус и аромат. И полностью насладиться вкусом настоящего напитка.