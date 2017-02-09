Свежие новости

22:10
Сборная России обыграла Финляндию на Шведских играх
22:03
Сфинксы не пострадали
18:14
Смертельный пожар на лестничной площадке
16:58
Как важно всегда быть на связи
15:28
Еврокубок: БК «Зенит» сыграет с «Локомотивом» 28 февраля и 3 марта
13:25
Волховские мясники
10:22
Выбирайте велосипед
09:14
Пострадавшие из-за гололеда
08:43
Грандиозное цирковое событие на Фонтанке
08:37
Уникальный фестиваль Киберфест в Петербурге
22:48
«Зенит» проиграл «Летувос Ритас», но вышел в плей-офф Еврокубка
21:29
Горе луковое
18:14
Банкомат на Парнасе удалось спасти от взломщиков
17:37
Зверское убийство на Зверинской
17:15
Изменения Федерального закона 223-ФЗ с 1 января 2017 года
14:34
Разбойники ушли из квартиры пенсионеров с миллионом рублей
07:09
«Платон» наступает
07:06
Наступление на гомеопатию
21:38
«Йокерит», «Витязь» или ХК «Сочи» могут стать соперником СКА по первому раунду плей-офф
20:52
Музыкальное состязание в Петербургской филармонии
20:49
Новая книжная лавка Петербурга на Невском
20:48
Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» на сцене Дворца Белосельских-Белозерских
19:42
Страшная ночная авария в Ломоносове
17:35
Угнали Mercedes за пять миллионов
17:03
Не жил нормально, так и не начал…
13:24
Грабитель пришёл по объявлению
11:32
День науки
11:10
В Пушкине открыт районный штаб движения «Волонтеры Победы»
10:28
Проблемы платной парковки
23:29
Возвращение «Спартака» на берега Невы
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » Как заваривать Пуэр

Как заваривать Пуэр

0
44
Автор: Алексей Морозов
+2
Фото:
pixabay.com
Чай относится к самым популярным напиткам, который любят во всем мире

Чай относится к самым популярным напиткам, который любят во всем мире. Это не только прекрасный напиток, который может согреть зимой и утолить жажду летом, но также и кладезь полезных свойств и микроэлементов.

купить пуэр в СПбОчень многие ценители чая предпочитают употреблять Пуэр. Этот напиток характеризуется тонким ароматом и мягким вкусом.

Чтобы полезные свойства чая не растерялись в процессе его заваривания, а сохранили все свои положительные качества, необходимо его правильно заваривать.

Как правильно заваривать Пуэр?

В зависимости от того как будет заварен Пуэр зависит его вкус, а также сохранятся ли полезные свойства в нем. Ведь чай считается не только приятным на вкус напитком, но также и целебным. Он имеет ряд свойств полезных для организма.

При частом употреблении он способен снижать холестерин, активизировать процесс обмена веществ, что позволяет организму худеть. Также он оказывает лечебное действие для желудка.

Правила заваривания:

1. Настоящие ценители чая пьют его без сахара и его заменителей. Различные подсластители портят вкус настоящего чая. Из-за них пропадают полезные свойства чая. Так что не следует добавлять в чай сахар.

2. После каждого заваривания чайник необходимо тщательно мыть, а затем хорошо высушить. Заваривать же чай стоит непременно в фарфоровой посуде и стеклянной. Такая посуда не впитывает в себя аромат чая, позволяя насытиться его настоящим ароматом.

3. Заливать чай нужно водой, не доведенной до кипения. Примерное количество градусов должно быть от восьмидесяти до девяноста. Определить ту температуру просто. Достаточно заметить, что вода начинает слегка бурлить. Такой температуры достаточно для заваривания.

4. На один стакан чая идет примерно полторы ложки заварки. Рекомендуется перед использованием промыть заварку и обжарить.

5. Готовить чай нужно в теплой посуде. Для этого можно обдать чайник кипятком либо наполнить его и дать постоять несколько секунд. Затем вылить воду, положить заварку и залить заново горячую воду.

6. Заваривать Пуэр можно до семи раз. С каждым разом давая ему больше настаиваться. Завариваться он должен несколько минут. Чай, который простоял около часа, пить не следует. Мало того что он уже потерял свои полезные свойства, так и еще пить такой чай достаточно вредно. Не стоит рисковать.

Соблюдая эти простые правила при заваривании Пуэра можно получить непревзойденный вкус и аромат. И полностью насладиться вкусом настоящего напитка.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...
RTB System
Loading...

Похожие публикации

14-01-2017, 23:47
Полезные свойства Иван-чай
9-12-2016, 22:17
Чаепитие как философия, как образ жизни
22-09-2016, 23:25
Чем полезен зелёный чай?
10-05-2016, 20:41
Запарки банные
17-09-2015, 10:30
Удивительные свойства приправ
5-09-2015, 00:44
Натуральный кофе - за и против

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
48
Вчера, 22:03
Сфинксы не пострадали
0
87
8-02-2017, 21:29
Горе луковое
0
220
7-02-2017, 19:42
Страшная ночная авария в Ломоносове
0
203
6-02-2017, 17:14
Ночная смертельная авария в Стрельне
Наверх