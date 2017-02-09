Влияние сезонности на ресторанный бизнес

При смене сезона, будьте уверены, что аспекты всей жизнедеятельности будут затронуты всегда. Ни для кого не секрет, что существуют и сферы бизнеса, которые зависят не только от экономики, а именно: спроса и предложения, но и от сезонности.

Посещаемость любого заведения бывает как высокой, так и низкой. Конечно, она зависит от разных факторов: уютной обстановки, классификации меню, территориального размещения заведения и т. д. Но, как известно, наименьший спрос посещаемости приходится на летний сезон. А вот максимальная посещаемость длится с осени до начала весны. В зимнее время количество приходящих увеличивается на 30-40%.

Такой фактор сезонности влияет на потребительский спрос и хорошо известен всем владельцам ресторанов. В это время проходит адаптационные мероприятия, касающиеся новых условий привлечения. Например, дополняются действующие меню, обновляются оборудования, дизайн или даже стиль ресторана в зависимости от тенденций или времен года. В общем, стараются быть в тренде сезона, к примеру как лучший мясной ресторан MEAT HEAD.

Что происходит при смене сезона?

Как известно, изменение сезона способствует и гастрономическим изменениям. Когда жарко или тепло, люди отдают предпочтение легким салатам, десертам, напиткам, а также холодным супам и закускам. Связанное с похолоданием понижение воздуха заставляет людей менять свои предпочтения в еде. Аппетит пробуждается. На такой случай меню, заполнено согревающими напитками и сытными блюдами. Также, в обиход добавляют и мясные блюда.

Назначение любого сезонного меню – это всевозможное разнообразие и микс уже известных блюд. Что, кстати, является отличным маркетинговым ходом, который нацелен на привлечение новой аудитории.

Конечно же, с наступлением холодов ассортимент заметно меняется. Наличие салатов и фруктов идет на убыль, чего не скажешь о запеченных овощах, мясе и рыбе. В общем, растет популярность всеми любимого гриля.

Когда составляется сезонное меню, обязательно отдается предпочтение различным супам и крем-супам, овощным и мясным бульонам, блюдам из морепродуктов и теплым салатам. Чтобы согреться, гостям обычно предлагают всеми любимый напиток глинтвейн. Также, в обиход идут соления. Не забывайте про выпечку и сыр собственного приготовления. Эти ароматные дополнения позволят вызвать еще больший аппетит у посетителей.

В меню можно предусмотреть завтрак. Например, чашка кофе с румяным круасаном. А вот для вечерних мероприятий акционный набор согревающих или алкогольных напитков.

Что касается жаркого времени года, то аппетиты заметно снижаются. Сытные блюда сменяются овощными салатами, фруктами, закусками и прохладными напитками. Вместе с основными позициями появляется около 15 новых блюд особого летнего меню. Здесь главное исключить тяжелые ингредиенты, а также соблюдать простоту в приготовлении.

Отличной идеей будет создание летней террасы в жаркое время. Важно подготовить и холодильное оборудование, на случай особо знойных дней, так самым востребованным становится наличие прохладительных напитков. Сохранить это все помогут лишь профессиональные холодильные установки. На случай снижения посетителей, вы должны быть готовы привлечь их новыми акциями и оригинальными блюдами. Но самой перспективной идеей будет мастер-класс от шеф-повара. Это сделает отличную рекламу любому ресторану.

В итоге, смена сезонов заметно отражается на ресторанном бизнесе. Необходимо учитывать эти изменения, пройти маркетинговую и гастрономическую адаптацию для дальнейшего успеха работы предприятия.