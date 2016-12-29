История осетинских пирогов

Традиционные пироги Осетии

Национальная кухня Осетии постоянно удивляет своими блюдами. Сейчас часто можно заказать пироги, всевозможные супы, шашлык и другие блюда в уютных ресторанчиках, предлагающих отведать незабываемую кавказскую кухню. Большую популярность приобрели осетинские пироги. Их названия разнообразны и зависят от используемой начинки – сытной и очень питательной.

Существование осетинских пирогов насчитывает не одно столетие и определить, когда появились первые рецепты этого кулинарного шедевра очень сложно. Как известно, первые записи о пирогах появились в «Нартских сказаниях» и других эпосах Кавказа. Причем некоторые записи утверждают, что они уже существует более 2000 лет.

Почему пироги так вкусны, или секреты древних осетинских кулинаров

Стоит отметить, что данное блюдо дошло к нам через века в неизменном виде, поэтому даже в ресторанах можно насладиться истинно древним блюдом. К тому же там готовят пироги на заказ, и вы можете попросить закатать в тесто любимую вами начинку.

Название осетинских пирогов не просто говорит о стране происхождения. Оно впитало в себя все характерные черты осетинского народа за все время существования. Например, в первое время осетины заселяли горные земли. Пшеница в таких районах была роскошью, поэтому тесто для пирогов делали очень тонким.

А вот начинка была богатой. Как правило, осетины использовали мясной фарш. Также пироги выпекали с начинкой из фруктов, картофеля, капусты, тыквы. Но самым главным ингредиентом являлся сыр. Его пропорция и другого компонента в начинке строго соблюдалась. Главный секрет осетинских пирогов кроется в соотношении корочки; (то есть теста) и содержимого, которое должно составлять 1:2.

Церковные устои

Желая отведать осетинские блюда, мы может попросить обслуживание ресторана о доставке пирогов по какому-либо случаю. А вот осетинцы, которые до сих пор чтут и соблюдают все древние традиции, ни единого праздника не проводят без своих традиционных блюд. Они готовятся на все мероприятия без исключения, будь то свадьба, похороны, дни рождения или же национальные праздники.

Во время траура для гостей и родственников готовят пироги с разной начинкой, но их количество обязательно должно быть четным. При веселье на стол водружают три пирога большого размера, которые символизируют воду, солнце и землю. Каждый их них разрезается на восемь одинаковых куска. Но при этом следует соблюдать традицию: в процессе разрезания блюдо ни в коем случае нельзя поворачивать. Пироги уместны для любой трапезы: на праздниках, при перекусах, семейных или дружеских ужинах.

Желаете отведать осетинские пироги на заказ с доставкой в Москве? Все что вам нужно, это позвонить по телефонам или же оставить заявку-заказ на официальном сайте vkucnee .Наши менеджеры мгновенно отреагируют, перезвонят вам для уточнения деталей, при необходимости проконсультируют вас об ассортименте и быстро оформят заказ и доставку.

Звоните, вы не останетесь равнодушными к ароматным и нежным осетинским пирогам!