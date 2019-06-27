Юридическое сопровождение бизнеса: специфика услуги

Любая фирма и компания, занимающаяся предпринимательской деятельностью сталкивается с решением правовых вопросов. Штатные юристы не всегда могут контролировать чистоту сделки и обеспечивать надёжность в полной мере, потому что для этого нужен большой опыт работы и умение учитывать все нюансы законодательной базы. Для ведения бизнеса в пределах страны и за рубежом нужно заниматься налоговым планированием, досконально знать тонкости внешнеэкономической деятельности, вести бухгалтерский и кадровый учёт. Защита интеллектуальной собственности — правовой вопрос, с которым часто приходится сталкиваться бизнесменам, и решать его нужно грамотно, в рамках закона. Чтобы избежать возможных проблем, предприятия пользуются услугой юридического консалтинга.

Это целый комплекс действий, направленный на защиту интересов компании, занимающейся бизнесом внутри страны и за её пределами. Понимание, насколько это важно, приходит в моменты возникновения спорных вопросов и, казалось бы, неразрешимых ситуаций. Но их можно избежать, если подстраховать себя и заручиться помощью специалистов.

Оказание юридических услуг может осуществляться разово или систематически. Для этого достаточно оформить договор на абонентское обслуживание. Специалисты в таком случае оказывают помощь удалённо или приезжают в офис по графику.

Спектр предоставляемых юридических услуг

Аутсорсинг сегодня востребован в российском бизнесе. Услуги сторонних компаний стоят дешевле, чем содержание бухгалтеров и юристов на предприятии. Это особенно удобно для тех компаний, которые занимаются одновременно разными видами бизнеса. Специалисты готовы проконсультировать по любым правовым вопросам в удобное для вас время. Многие предприниматели не хотят доверять документацию консалтинговым компаниям, но в этом нет ничего страшного, все действия осуществляются конфиденциально.

Перечень услуг, на которые можно рассчитывать, обратившись в юридическую компанию:

составление документов;

решение правовых вопросов;

сопровождение внешнеэкономической деятельности;

бухгалтерский и налоговый учёт;

представление интересов в суде;

учёт кадров;

контроль выполнения трудовых обязательств;

регистрация изменений деятельности;

оформление ликвидации предприятия или его реорганизации.

При возникновении спорных вопросов предоставляется поддержка адвоката. С проблемами правового характера сталкиваются все, кто занимается каким-либо бизнесом. Юридическое сопровождение избавляет от подобных недоразумений, исключает риск неудачных сделок и помогает разрешить сложные ситуации с минимальными потерями.

Выбор юридического партнёра

Развивать свой бизнес можно без рисков. Для этого и предлагают свои услуги консалтинговые компании. Вы полностью исключите любые проблемы, если заключите договор на постоянной основе. Можно обращаться к юристам, когда уже возникла сложная ситуация, но будет ли такой бизнес успешен? Неблагоприятные последствия зачастую приводят к финансовым потерям, а ведь вы работаете для получения прибыли.

Судебные разбирательства с контрагентами – это тоже частые ситуации в практике адвокатов. Происходят они из-за незнания всех нюансов законодательства, поэтому работу с документацией при совершении сделки лучше доверить опытному юристу. Всю правду о состоянии дел в компании помогает выявить правовой аудит. Для исключения рисков финансовых потерь специалисты проводят проверку налоговой и разрешительной документации, договорной базы, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Владельцы бизнеса должны понимать, что юридическое сопровождение — это не лишние траты, а целевое вложение средств для минимизации потерь, исключения неприятных ситуаций и судебных разбирательств.