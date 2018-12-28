Аренда банковской ячейки в сделках с недвижимостью

Аренда ячейки в банке – услуга финансовой организации, которой стоит пользоваться при проведении сделок с дорогостоящими объектами, в частности, с недвижимостью. Сколько стоит такая услуга? Если планируется обращаться в Энергомашбанк, то ответ на такой вопрос можно узнать на https://www.energomashbank.ru/main/person/seifing. В других банках так же надо найти страницу, посвященной сейфингу, и, при наличии калькулятора, рассчитать, сколько будет стоить услуга за определенный период.

Важно! Клиент заключает с банком договор в обязательном порядке. Последний не является участником сделки, он только берет на себя обязанность по охране принадлежащего ему сейфа, в который будут помещены деньги.

Процесс пользования ячейкой

Покупатель сейфа получается ключ, после чего вместе с продавцом он посещает банк и кладет в ячейку оговоренную денежную сумму, а потом ключ передает тому, кто ему продает недвижимость.

Проводится сделка по купле-продаже объекта недвижимого имущества, и продавец посещает банк, забирает деньги.

Только после того, как сделка была законно оформлена, продавец получает доступ до ячейки. Если процесс не был завершен и все осталось на стадии переговоров, продавец не сможет получить свои деньги. Покупатель возвращается в банк и забирает положенную им ранее в сейф сумму.

Плюсы использования банковского сейфинга

Главное преимущество – не нужно беспокоиться за сохранность своего имущества, как денег, так и недвижимости. Если сделка не оформлена, что нередко случается при реализации мошеннических схем, то благонадежная сторона остается при своих деньгах или, к примеру, при квартире. Обе стороны защищены от мошенников, что важно в условиях повышенной опасности столкнуться с нечистыми на руку людьми.

Другой плюс – это удобно и выгодно. Не нужно думать, как и где передавать деньги. В банковской ячейке они сохранятся до той поры, пока не придет время им перейти к другому владельцу. Даже при том, что за аренду нужно платить, все равно получается еще и выгодно. Никто не хочет остаться в минусе. И банк, оказывая такую услугу, решает проблему, которая способна повлечь за собой убытки для той или иной стороны при купле-продаже объекта недвижимого имущества.

Пользоваться или не пользоваться такой услугой – решают участники сделки. Но! Если покупатель или продавец задумали реализовать мошеннический план, то точно они не захотят участвовать в аренде сейфа, потому что не получится таким образом достичь преступной цели.

Источник www.energomashbank.ru