ента новостей

09:08
Сложности из-за долгов
08:51
Ремонт трубопроводов
22:07
Хабаровский сухарь Шестёркина
16:59
Только 9 школ из 20 будут построены в Петербурге в 2019 году
13:33
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
11:52
Зажигательная фанк-пати в пространстве FREEDOM
11:02
В Московском районе на пожаре погиб пенсионер
10:39
В Ленобласти задержаны подозреваемые в разбое на АЗС
10:34
В Петербург на Новый год
10:32
Беглов рассказал о неразвитой инфраструктуре города
09:28
Отставки продолжаются
22:13
«Автомобилист» обыграл «Авангард» в КХЛ, Шумаков очков не набрал
12:49
Фортепианный концерт PLUME
12:45
В Парголово мужчина разбился упав с 18-го этажа
12:41
Во Фрунзенском районе совершен разбой в продуктовом магазине
09:14
Автобусы в новогоднюю ночь
08:50
Увольнение Бабюк
22:01
«Куньлунь» трижды забил СКА, но проиграл
12:21
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
10:42
В Ленобласти задержан насильник из Молдавии
09:06
Новая должность Чуйченко
08:25
У Кержакова забрали сына
23:04
Плаза дебютировал в «Зените» с «-23» от «Химок»
11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
11:09
В Кудрово задержан карманник
10:41
Федор Федотов: «Нельзя быть к себе снисходительным»
10:39
Петербургские экологи одержали тактическую победу: греки не построят в городе мусоросжигатель
09:35
«Пулково» и Достоевский – какая связь?
09:15
Смерть миллиардера
22:51
Крах СКА в игре с ЦСКА на «Газпром-Арене»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Аренда банковской ячейки в сделках с недвижимостью

Аренда банковской ячейки в сделках с недвижимостью

0
30
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
img.rl0.ru
Аренда ячейки в банке – услуга финансовой организации, которой стоит пользоваться при проведении сделок с дорогостоящими объектами, в частности, с

Аренда ячейки в банке – услуга финансовой организации, которой стоит пользоваться при проведении сделок с дорогостоящими объектами, в частности, с недвижимостью. Сколько стоит такая услуга? Если планируется обращаться в Энергомашбанк, то ответ на такой вопрос можно узнать на https://www.energomashbank.ru/main/person/seifing. В других банках так же надо найти страницу, посвященной сейфингу, и, при наличии калькулятора, рассчитать, сколько будет стоить услуга за определенный период.

Важно! Клиент заключает с банком договор в обязательном порядке. Последний не является участником сделки, он только берет на себя обязанность по охране принадлежащего ему сейфа, в который будут помещены деньги.

Процесс пользования ячейкой

Покупатель сейфа получается ключ, после чего вместе с продавцом он посещает банк и кладет в ячейку оговоренную денежную сумму, а потом ключ передает тому, кто ему продает недвижимость.

Проводится сделка по купле-продаже объекта недвижимого имущества, и продавец посещает банк, забирает деньги.

Только после того, как сделка была законно оформлена, продавец получает доступ до ячейки. Если процесс не был завершен и все осталось на стадии переговоров, продавец не сможет получить свои деньги. Покупатель возвращается в банк и забирает положенную им ранее в сейф сумму.

Плюсы использования банковского сейфинга

Главное преимущество – не нужно беспокоиться за сохранность своего имущества, как денег, так и недвижимости. Если сделка не оформлена, что нередко случается при реализации мошеннических схем, то благонадежная сторона остается при своих деньгах или, к примеру, при квартире. Обе стороны защищены от мошенников, что важно в условиях повышенной опасности столкнуться с нечистыми на руку людьми.

Другой плюс – это удобно и выгодно. Не нужно думать, как и где передавать деньги. В банковской ячейке они сохранятся до той поры, пока не придет время им перейти к другому владельцу. Даже при том, что за аренду нужно платить, все равно получается еще и выгодно. Никто не хочет остаться в минусе. И банк, оказывая такую услугу, решает проблему, которая способна повлечь за собой убытки для той или иной стороны при купле-продаже объекта недвижимого имущества.

Пользоваться или не пользоваться такой услугой – решают участники сделки. Но! Если покупатель или продавец задумали реализовать мошеннический план, то точно они не захотят участвовать в аренде сейфа, потому что не получится таким образом достичь преступной цели.

Источник www.energomashbank.ru

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-11-2016, 22:19
Кредитные банковские карты
17-10-2016, 23:07
Аренда туалетных кабин – доступно и удобно
2-09-2016, 00:02
Банковская гарантия. Что это?
19-08-2016, 19:56
Выгодная сделка
16-05-2016, 19:42
Как оформить кредит под залог ПТС?
11-05-2016, 21:47
Кредит на карту – какие варианты есть?

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
142
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
185
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
0
239
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
274
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
Наверх