Планинг как важный атрибут современного делового человека

Деловому человеку приходится четко планировать свой день, иначе он не успеет выполнить все свои обязанности. Современный мир страдает нехваткой времени, и это приходится учитывать в любой работе. Поэтому так важно научиться правильно распланировать свои дела. В этом поможет планинг.

Что это такое

Планинг является разновидностью ежедневника, но большего формата. Они бывают 31х11, 31х13 и даже 41х13 см. Его задачей является показать наглядно все встречи и планы на всю неделю. Каждый лист расписывается на целую неделю вперед, а не на один день – тоже отличительная черта, тогда как ежедневник показывает планы на каждый день.

Взглянув в свои записи, вы сразу сможете понять степень своей занятости на всю неделю. Планинг, как правило, хранят на столе в открытом виде, это позволяет контролировать ситуацию и не упускать из вида важные детали. В любой момент можно сверить расписание и внести новые заметки.

Виды

Существуют датированные и недатированные планинги. При создании данной продукции используются те же материалы и приемы, что и для прочих видов печатных товаров.

Что касается дизайна – ему уделяется внимание не в последнюю очередь, так как любые принадлежности будут раскрывать образ своего хозяина. По этой причине стоит выбрать то оформление, которое наиболее всего подходит вам и вашему престижу.

Вы уже можете приобрести планинги на 2020 год, обратившись в специализированную компанию.

Где купить

Приобрести планинги на новый год можно в компании «Адъютант», которая предлагает разного рода печатную продукцию и не только. Здесь можно выбрать разные корпоративные подарки и интересные презенты на Новый год.

Разнообразие дизайнов позволит компаниям выбрать подходящие подарки для своего коллектива, партнеров по бизнес и клиентов. Также можно заказать печать логотипов на данной продукции.

Преимущества

Использование планинга позволит планировать важные встречи и мероприятия, не забывать о них, четко контролировать свое время. Не нужно искать информацию в разных блокнотах. Все будет всегда под рукой и перед глазами.

Деловой и ответственный человек должен четко управлять своим временем, вовремя приходить на любые собеседования и встречи, ничего не упускать. В деловом мире нужен четкий контроль для всего, железная хватка, иначе можно упустить важные события, от которых будет зависеть будущее карьерного роста.