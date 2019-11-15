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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Документация, налоги » Как не «ошпариться» депозитом?

Как не «ошпариться» депозитом?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
ideabank.by
Казалось бы, депозиты созданы для того, чтобы на них можно было заработать.

Казалось бы, депозиты созданы для того, чтобы на них можно было заработать. Хорошо и банку, и вам. Банковское учреждение пользуется вашими деньгами. Вы при помощи процентов «наращиваете» свои сбережения. Но иногда вклад становится не только инструментом обогащения и средством исполнения желаний, но и источником бед. Это происходит, если вы невнимательно читаете договор.

Открывайте, но проверяйте

Чтобы избежать недоразумений, при проверке договора при открытии депозита дотошно проверяйте следующие данные:

  1. Правильность написания своего имени, фамилии, отчества. Особенно внимательным нужным быть клиентам банков с фамилиями которых есть буква «ё». Если в паспорте указано «Журавлёва», а в договоре «Журавлева», то у вас могут возникнуть серьёзные проблемы. Это тот случай, когда точки имеют значение.
  2. Внесена ли в договор валюта депозита и (обязательно!) сумма первоначального взноса.
  3. Указан ли тип договора (отзывной/безотзывной, срочный/бессрочный).
  4. Процент по депозиту.
  5. Для срочного вклада – срок возврата.

Также внимательно читайте и вникайте в каждое слово в пунктах, где прописаны условия закрытия депозита.

Коварная карта

Иногда при открытии вклада банк настойчиво предлагает дополнительные продукты. При слове «бесплатно» у многих загораются глаза, но теряется бдительность. И погружения в детали нет, а зря. Например, очень часто при открытии клада банк предлагает бесплатную карту.

Казалось бы, что здесь плохого? В самом появлении карты – ничего! Напротив, только удобства. Но у ряда банков актуален такой механизм: открытие карты – бесплатно, обслуживание карты во время нахождения на ней денег по вкладу – бесплатно, обслуживание карты после закрытия вклада – на платной основе.

Что получается? Человек бесплатно пользуется картой, получает проценты, а уже со следующего месяца (если карта ещё действительна) начинает сам быть должным деньги банку. Если при этом у него не подключено SMS-оповещение (или сознательно отключено, потому что вклада на карте теперь уже нет), то «набег» денег за обслуживание можно и прозевать. Кто-то скажет: «Набежит и набежит… Карточкой то я не буду к тому времени пользоваться…. А потом её срок истечёт, и всё будет хорошо». Это слишком оптимистично! Если вы заходите приобрести в банке другой продукт, то перед тем, как это сделать, должны будете оплатить все долги. Это вам надо? Не планируете пользоваться картой? Убедились, что её обслуживание платное? Идите в банк к экономисту, блокируйте свой счёт и сдавайте карту в банковское учреждение. В этом случае вы избежите бесполезных трат и стресса.

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