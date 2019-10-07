Распродажа залогового имущества под банковским контролем

Залоговое имущество, указанное в договоре, служит залогом исполнения обязательств, взятых кредитополучателем. Банком разработана специальная программа, позволяющая максимально снизить риски кредитования.

Цели реализации залоговых объектов

Перед принятием решения о реализации залога дебитору посылается уведомление о продаже залога. Если в течение 10 дней деньги не поступают на счет, то банк приступает к продажам. Формируется витрина залогового имущества дорогостоящих движимых и недвижимых объектов, предоставленных в качестве обеспечения благонадежности клиентов. Выставляя на торги собственность заемщиков, учреждение руководствуется следующими мотивами:

стимулирует возврат кредита,

повышает вероятность возврата собственных капиталов,

не допускает роста задолженности,

пополняет кредитный портфель в случае невозврата заемных средств.

Информация о залоговом перечне находится в залоговом реестре, находящимся под юрисдикцией Федеральной нотариальной палаты. Заявление о внесение объектов в залог визируется нотариусом, который лишь регистрирует собственность, но не проверяет ее на подлинность.

Алгоритм продаж

Оценка собственности непосредственно влияет на условия предоставления кредита и производится на этапе выдачи займа. Цена устанавливается с учетом стоимости аналогичных товаров и региональных особенностей. Если владелец собственности не рассчитывается с банком по образовавшемуся долгу в течение 3-х месячного срока, то его имущество выставляется в витрину. Банк неохотно идет на крайние меры, так как несет массу дополнительных расходов.

Для привлечения покупательского спроса и ускорения торгов имущество реализуется по цене на 10-15% ниже рыночной.

Покупка товаров через витрину, представляющей собой каталог, имеет ряд неоспоримых преимуществ. К ним относится:

гарантия безопасности сделки, обусловленная проверкой юристами учреждения подлинности документов на собственность;

возможность изменения условий приобретения объектов на более выгодные предложения. Банк предлагает покупателям различные максимально упрощенные льготные и кредитные программы;

отсутствие посредников,

покупка дорогих предметов по привлекательной цене,

многовариантность расчетов,

высокий уровень надежности сделок,

оперативность покупок.

Легкость покупок объясняется желанием банка побыстрее избавиться от залогов. При совершении покупок необходимо обратить внимание на договор передачи имущества, отсутствие других обременений на него (например, налоговых), отсутствие судебных разбирательств с его участием и наличие претензий на него иных лиц, техническое состояние объекта.