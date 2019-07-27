Как проходит аккредитация лаборатории

Аккредитация лабораторий – это специальная процедура, которой занимается уполномоченный орган. В каждой стране он свой. Главная цель – обеспечить единство измерений и соответствие международным стандартам ISO/IEC 17025. На основе подобных сертификатов и документов, основывается репутация лаборатории. Это указывает на компетентность и то, что все данные, показатели, результаты имеют высокую точность.

Как проводят аккредитации лаборатории: все по пунктам

Порядок аккредитации зависит от уровня лаборатории, а также способа ее проверки. Но все-таки есть и обобщенные:

Подготовка и подача документов. Лаборатория (она же заявитель) должна подготовить необходимые бумаги и указать желательную аккредитацию, основные сведения о своей работе и сферу деятельности. Дополнительные документы обозначены в определенной системе документации. Поэтому некоторым заведениям нужно будет подготовить бумаги о стандартах на предприятии, оснащенности помещениями и техников, квалификации работников и другое. Проверка заявки и документов. Орган аккредитации рассматривает все поданные бумаги, а после принимает решение – подходят ли документы под все критерии. При наличии неточностей, это можно исправить. Оценка лаборатории. После успешной проверки бумаг, представители органов по аккредитации прибывают на предприятие и проводят его осмотр. Им важно проверить – все ли подходит под критерии. Подготовка заключения. После создается отчет, общее заключение. Если все прошло на «отлично» и никаких неполадок не выявлено, то работа лаборатории продолжается и является сертифицированной. Если же комиссия нашла недочеты, то в течении оговоренного срока их нужно исправить. Получение аккредитации. Специализированные органы предоставляют аттестат и вносят вас в реестр аккредитованных лабораторий. Периодическая проверка лаборатории. После того, как проходит от 1 до 3 лет, проводятся проверки лабораторий. Если мероприятие прошло успешно, то аккредитация продлевается. А если возникают какие-то неполадки, то работу приостанавливают или вовсе аннулируют аккредитацию.

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