Что значит работа в сфере промо

Область нетрадиционного маркетинга (или, как ее еще называют, BTL) стремительно развивается. Многие компании частично или полностью отказываются от рекламы при помощи билбордов, СМИ, телевизоров и пр. в пользу различных промо-акций. Как результат, растет также спрос и на специалистов из сферы BTL. О том, чем же именно занимаются такие специалисты, мы и поговорим сейчас.
Основные должностные обязанности
Под категорию промо-сотрудников подпадает просто огромное количество различных специалистов. Должностные обязанности всех таких работников сильно отличаются друг от друга. В то же время, цель у них одна: заниматься продвижением товара/услуги или торговой марки.
Как правило, в обязанности таких специалистов входит:
-
консультирование клиентов;
-
проведение дегустаций;
-
раздача рекламных материалов и образцов продукции;
-
привлечение внимания публики к конкретному мероприятию или событию при помощи специальных средств (громкоговорители, световая аппаратура, флаги и пр.);
-
организация различных шоу-программ;
-
сбор сведений о потенциальных клиентах и проведенной акции и т. д.
Поскольку есть достаточно большое количество различных профессий, каждый сможет найти для себя подходящую должность. При этом работа отлично подходит для молодых и активных людей. Многие работодатели ищут именно парней и девушек в возрасте от 18 до 25 лет. На сайте https://prommu.com/work-for-students вы найдете широкий выбор вакансий из области нетрадиционного маркетинга, которые подходят для студентов.
Преимущества работы в сфере
Среди причин попробовать себя в роли промо-специалиста можно выделить:
-
ежедневные выплаты. Работа оплачивается сразу же после завершения заказа. При этом доход у промо-персонала достаточно высокий (около 200-500 рублей в час);
-
простоту трудоустройства. Диплом и опыт не требуются, так что претендовать на должность могут студенты, школьники старших классов и пр.;
-
гибкий график. Как правило, акции длятся не больше нескольких дней. Таким образом, можно совмещать занятость с учебой, основной работой и прочими обязанностями;
-
возможность улучшить свои навыки и получить опыт. В ходе такой работы промо-сотрудники постоянно общаются с людьми. Это положительно скажется на вашей общительности и умении убеждать. Даже если вы не будете работать в сфере маркетинга в дальнейшем, такие навыки точно пригодятся в жизни.
Таким образом, все это делает такую работу отличным выбором для студентов и прочих категорий людей, которые желают улучшить свое финансовое положение.