Что значит работа в сфере промо

Область нетрадиционного маркетинга (или, как ее еще называют, BTL) стремительно развивается. Многие компании частично или полностью отказываются от рекламы при помощи билбордов, СМИ, телевизоров и пр. в пользу различных промо-акций. Как результат, растет также спрос и на специалистов из сферы BTL. О том, чем же именно занимаются такие специалисты, мы и поговорим сейчас.