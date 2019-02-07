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Куда обратиться для оформления экспорта

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Все без исключения коммерческие товары, переправляемые через границу, обязаны подлежать таможенному контролю.

Все без исключения коммерческие товары, переправляемые через границу, обязаны подлежать таможенному контролю. Перемещение может осуществляться только согласно нормативным требованиям стран. Предоставленные сведения должны быть полными, достоверными, корректно составленными. При несоблюдении данного пункта товарно-материальные ценности, как правило, задерживаются, а на получателя накладывается административная ответственность.
Грамотно и правильно самостоятельно заполнить соответствующие бумаги достаточно сложно. Практически всегда этот вопрос решает организация, занимающаяся перевозкой. Компания «BestDeals» уже не первый год осуществляет оформление экспорта в России, сотрудничает с представителями стран Азии, Европы, Америки и Африки и знает все тонкости данной процедуры. Ее клиентская база составляет более 124 предприятий. Здесь трудятся опытные специалисты-международники, которыми наработана система связей, позволяющих не выходя за рамки законодательства до минимума сокращать установленные сроки формирования пакета документов.
Компания «BestDeals» осуществляет:
- первичную регистрацию клиентов;
- составление списка, сбор и заполнение необходимых бумаг, включая экспортную декларацию;
- предварительную подачу данных в электронном виде;
- контроль процедур и продвижения грузов;
- оформление согласований с надзорными органами;
- расчет и оплату сборов и пошлин;
- непосредственно выпуск товаров за границу.
Доставка осуществляется несколькими видами транспорта (авиа, авто и морским), часто используются комбинированные схемы. Но независимо от типа перевозки существует единое и обязательное для всех требование – сбор и подготовка сопроводительных документов для прохождения таможни и беспрепятственной транспортировки по территории государств.
Перечень требующихся документов
При пересечении грузом границы следует предъявить в обязательном порядке следующие документы: соглашение на поставку и внешнеторговый договор, ТТН, коносамент или накладные, бумаги-основания для классификационного кода и подтверждающие оплату обязательных налогов, пошлин, сборов. Это – основа, но в каждом случае есть свои особенности и дополнения. К ним могут относиться документальные подтверждения соблюдения ограничений и запретов, доверенность от грузовладельца на лицо, представляющее его в государственных органах, информация о компании, справка из банка о расчетном счете и многое другое.
Экономики всех государств, их развитие и состояние независимо от масштабов страны, напрямую зависят от роста международной торговли. Поэтому товарооборот на мировом рынке сегодня достигает внушительных показателей. И Россия занимает в данном сегменте не последнее место, импортируя и экспортируя большой ассортимент продукции. Компания «BestDeals» представляет интересы клиентов в данной отрасли в качестве таможенного брокера.

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