Системы управления товарным контентом и запасами

Каталог продукции — основной раздел любой торговой площадки. Ожидания оптовых покупателей растут: они хотят видеть складские остатки в режиме реального времени, получать выгодные предложения и высокий уровень сервиса, покупать онлайн и получать товар как можно быстрее, со всей необходимой документацией.

В то же время для компании-поставщика важны:

простота и удобство управления товарным контентом;

возможность предложить разные условия для разных клиентов;

многопользовательский доступ к системам управления товарными запасами онлайн;

сокращение времени обработки заказов;

интеграция с CRM и ERP, системами учета товаров (1C, SAP).

Все это и ряд других функций предлагает модуль Агора для управления товарным контентом на B2B-портале и торговых площадках для сферы B2C и B2B.

Преимущества системы управления товарами Agora

Инструмент для управления товарным контентом от компании Agora учитывает требования поставщиков и оптовых клиентов. Кроме того, данный модуль:

позволяет управлять товарами, представленными на различных торговых площадках, из единого интерфейса;

моментально отображает изменения товарной позиции на всех подключенных сторонних торговых площадках;

персонализирует предложения для разных категорий клиентов (гибкие цены, условия покупки);

учитывает язык и специфику работы в различных регионах;

ускоряет реализацию товаров со склада в 5 раз;

предлагает возможность подключения нескольких способов оплаты;

не требует расходов на разработку платформы;

предусматривает внедрение проекта в компании в течение 7 дней.

Реализация управления товарами с помощью инструментов Агора помогает учесть потребности оптовых клиентов: в процессе выбора товары можно сравнивать с другими и подбирать аналоги при отсутствии нужных, отслеживать скидки. В закупке могут участвовать сотрудники сразу нескольких отделов — например, технические специалисты и отдел контроля качества.

Платформа Agora предлагает несколько вариантов каталогов для различных отраслей. Можно создать шаблон конструктора товаров, который ускорит добавление товарных позиций вручную: система будет автоматически предлагать список нужных свойств для выбранной категории продукции.

Благодаря синхронизации с системами учета в каталоге в режиме реального времени отображаются складские остатки, а также продукция, которая находится в резерве у другого заказчика. Покупатель может экспортировать данные каталога в виде прайс-листа в удобном формате (XLS, CSV, YML).