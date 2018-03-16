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» » » » Бюджетирование на предприятии: что это и для чего необходимо

Бюджетирование на предприятии: что это и для чего необходимо

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Бюджетирование на предприятии – достаточно важный процесс, который позволяет эффективно контролировать движения финансовых потоков.

Многие компании на современном этапе уверенно переходят к такому явлению, как бюджетирование на предприятии. Это вызвано ростом конкуренции между фирмами, а также нестабильностью экономики на данном этапе. Такой процесс предполагает планирование, контроль и четкое выполнение бюджета в процессе финансового управления.

Система бюджетирования в рамках предприятия предполагает несколько этапов. Прежде всего, определяются с целями и методами, выясняют финансовую структуру и разрабатывают модель бюджета (его состав, структуру и виды). После этого положение и регламент процесса утверждают. Следующий этап предполагает непосредственное планирование бюджета компании. Чтобы этот процесс был максимально удобным и не занимал слишком много времени, есть возможность осуществить его автоматизацию с помощью специализированного программного обеспечения.

Наиболее удобными и часто используемыми программами для учета и контроля денежных потоков являются привычные всем таблицы Excel, ведь возможности этой программы позволяют связать разные формы с помощью формул, макросов. Они оптимизируют бюджетирование на предприятии. Финансовый менеджмент способен самостоятельно выбрать, в каком формате размещать информацию: более подробно, разбивая данные на короткие периоды (к примеру, сведения за месяц по неделям), либо брать более крупные статьи расходов (соответственно, более длительный период: бюджет на год по кварталам). Хотя таблицы Excel являются довольно популярным инструментом, они не подойдут для учета крупной компании с большим объемом информации. Ведь база Excel работает только в режиме одного пользователя, не имеет режима ограниченного доступа, а также есть сложности в консолидации и ряд других недостатков.

Для более эффективного процесса автоматизации бюджетирования подойдет учет на базе программы 1С. Она имеет специальную подсистему, в которую включена возможность формировать и контролировать операционные и мастер-бюджеты.

Такое решение позволяет самостоятельно настроить структуру одного или нескольких бюджетов в их связи, а также способы получения данных по факту и сведений, необходимых для расчетов. Система позволит эффективно построить процесс на каждом этапе: от разработки модели и согласования бюджетов до создания фактического плана с анализом всех отчетов.

Документальная часть данной процедуры предполагает наличие Положения о бюджетировании на предприятии, а также его Регламент.
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