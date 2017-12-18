Аутстаффинг персонала — экономия денег и времени

ента новостей

16:24
Петербург сможет вывозить тонны бытового мусора
16:11
В «Ленэкспо» состоялась V Лифтовая Конференция «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, контроль».
13:31
Впервые в России: легендарный британский художник-эксцентрик и японский архитектор-перформер
09:30
Торжественное собрание ветеранов органов государственной власти Ленобласти
09:23
Пожар на горнолыжном курорте в Приозерском районе Ленобласти
09:17
Пожар в квартире во Фрунзенском районе
08:42
Рост петербургской экономики
23:35
Памфилова дала отмашку из ЦИК
19:56
Петербуржцы охладели к китайскому
11:38
Стоматолог: предполагаемый череп Николая II, найденный в Екатеринбурге, может ему не принадлежать
11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
10:40
Музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо»
10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
09:47
В Колпинском районе задержан грабитель
09:41
В Купчино ограбили женщину, брызнув ей в лицо газом из баллончика
09:11
Американцы помогли предотвратить теракты
15:53
Обидное поражение баскетбольного «Зенита» в Краснодаре – 84:87
21:04
Канада побеждена на «Кубке Первого канала»: состоялся ли реванш?
00:47
26 очков Де Коло помогли ЦСКА разгромить в Евролиге «Маккаби»
22:12
Чехия разгромила Канаду на «Кубке первого канала»
12:09
Проверить статус запроса в Росреестр можно не выходя из дома
12:06
В Ленобласти прибавится коммунальной спецтехники
11:54
У подследственного в СИЗО нашли "умные часы"
11:22
В Калининском районе поменяются троллейбусные маршруты
11:06
В Невском районе иномарка сбила подростка.
11:02
В Ленобласти неизвестные под угрозой ножа забрали выручку в кафе
07:55
ЕС в своем репертуаре
00:20
«Химки» уступили «Уникахе» в гостях – 84:93, Огастин сделал дабл-дабл
23:08
В победном матче со шведами очки набрали только игроки СКА
15:15
Делегация СПбГМТУ побывала с деловым визитом в Китае
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Аутстаффинг персонала — экономия денег и времени

Аутстаффинг персонала — экономия денег и времени

0
89
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
onsightapp.com
Не всегда выгодно пользоваться услугами специалистов, зачисленных в штат организации.

Не всегда выгодно пользоваться услугами специалистов, зачисленных в штат организации. Это не только ситуации, когда речь идет о временном персонале. Не менее часто в малом бизнесе нецелесообразно содержание в штате отдельных работников с узким профилем, в том числе кадровиков, юристов, бухгалтеров. Компания «Лидер Групп» предлагает доступный аутстаффинг персонала, обеспечивая заполнение вакансий в сжатые сроки.

Кому это удобно

Выведение персонала за штат позволяет снизить нагрузку на отдел кадров. Весь документооборот берет на себя компания, предлагающая соответствующие услуги. Она же занимается подбором сотрудников с требующейся квалификацией, позволяя сохранить свободное время на решение производственных задач. Особенно удобно, если необходимо оформить большое количество работников в сжатые сроки, открывая новые направления деятельности.

Также аутстаффинг востребован при расширении деятельности организации, если корпоративная политика не предусматривает увеличения численности персонала. Штатное расписание компании оптимизируется, в то же время фактическая численность остается на прежнем уровне.

Преимущества услуги

Помимо минимизации расходов, следует отметить:

  • Делегирование ответственности, позволяющей избежать контактов с налоговой и трудовой инспекциями, которые накладывают штрафы в случае выявлений нарушения действующего законодательства. Услуги оказываются в рамках заключаемого договора, в котором полностью описаны все условия сотрудничества.
  • Отсутствие проблем, связанных с оформлением иностранного персонала. При необходимости нами оформляется патент на работу, для получения которого также нужны определенные навыки и опыт.
  • Возможность сохранения статуса организации с упрощенной системой налогообложения, увеличив количество работников, но не нарушив закон. В свою очередь это предупреждает убытки, связанные с переходом на общую систему налогообложения при увеличении штата.

Инвестиционная привлекательность компании повышается, ведь при пересчете финансовых показателей на каждого штатного сотрудника наблюдается их рост. Для привлечения сторонних инвестиций показатели объемов продаж или прибыли играют важную роль, обеспечивая потенциальный рост рентабельности.

Компания «Лидер Групп» успешно работает в данном направлении, способствуя максимальной успешности профессиональной деятельности без дополнительных расходов.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

17-11-2016, 23:26
Преимущества аутсорсинга
2-10-2016, 15:09
Что должны включать в себя охранные услуги?
28-09-2016, 21:52
Аутсорсинг в сфере пассажирских перевозок
30-05-2016, 22:53
«Муж на час» - новый сегмент на рынке услуг
27-09-2015, 19:56
Кто должен вести бухгалтерский учет в компании
11-08-2015, 00:17
Как организовать доставку сотрудников?

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
125
Вчера, 11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
0
149
Вчера, 10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
0
153
15-12-2017, 11:06
В Невском районе иномарка сбила подростка.
0
215
7-12-2017, 17:33
Автозак с силовиками попал в ДТП
Наверх