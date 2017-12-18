Аутстаффинг персонала — экономия денег и времени

Не всегда выгодно пользоваться услугами специалистов, зачисленных в штат организации. Это не только ситуации, когда речь идет о временном персонале. Не менее часто в малом бизнесе нецелесообразно содержание в штате отдельных работников с узким профилем, в том числе кадровиков, юристов, бухгалтеров. Компания «Лидер Групп» предлагает доступный аутстаффинг персонала, обеспечивая заполнение вакансий в сжатые сроки.

Кому это удобно

Выведение персонала за штат позволяет снизить нагрузку на отдел кадров. Весь документооборот берет на себя компания, предлагающая соответствующие услуги. Она же занимается подбором сотрудников с требующейся квалификацией, позволяя сохранить свободное время на решение производственных задач. Особенно удобно, если необходимо оформить большое количество работников в сжатые сроки, открывая новые направления деятельности.

Также аутстаффинг востребован при расширении деятельности организации, если корпоративная политика не предусматривает увеличения численности персонала. Штатное расписание компании оптимизируется, в то же время фактическая численность остается на прежнем уровне.

Преимущества услуги

Помимо минимизации расходов, следует отметить:

Делегирование ответственности, позволяющей избежать контактов с налоговой и трудовой инспекциями, которые накладывают штрафы в случае выявлений нарушения действующего законодательства. Услуги оказываются в рамках заключаемого договора, в котором полностью описаны все условия сотрудничества.

Отсутствие проблем, связанных с оформлением иностранного персонала. При необходимости нами оформляется патент на работу, для получения которого также нужны определенные навыки и опыт.

Возможность сохранения статуса организации с упрощенной системой налогообложения, увеличив количество работников, но не нарушив закон. В свою очередь это предупреждает убытки, связанные с переходом на общую систему налогообложения при увеличении штата.

Инвестиционная привлекательность компании повышается, ведь при пересчете финансовых показателей на каждого штатного сотрудника наблюдается их рост. Для привлечения сторонних инвестиций показатели объемов продаж или прибыли играют важную роль, обеспечивая потенциальный рост рентабельности.

Компания «Лидер Групп» успешно работает в данном направлении, способствуя максимальной успешности профессиональной деятельности без дополнительных расходов.