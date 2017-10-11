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Современная экспертиза подлинности подписи и ее значение

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
В повседневной жизни каждый человек подписывает различные документы – начиная от заявлений до разнообразных договоров и соглашений.

В повседневной жизни каждый человек подписывает различные документы – начиная от заявлений до разнообразных договоров и соглашений. Многие даже не подозревают о наличии специалистов, призванных исследовать эти небольшие, но очень важные метки. Называют их экспертами по почерковедческой экспертизе. Обращаться к ним приходится при возникновении неприятностей. Основные задачи этих специалистов:

  • проверка подлинности подписи;
  • установление личности подписавшей тот или иной документ;
  • определение «давности» подписи и т. д.

Чаще всего к почерковедческим экспертам обращаются заказчики, желающие установить подлинность подписей на таких документах, как:

  • соглашение купли-продажи движимого и недвижимого имущества;
  • договора дарения, объектами которых являются квартиры, дома, автомобили и другие ценные «вещи»;
  • завещания, особенно те, которые подписаны очень больными и пожилыми людьми;
  • договора мены;
  • платежные документы;
  • рабочая документация – накладные, отчеты, приходные/расходные кассовые ордера, акты, балансы и прочее.

Подпись является важнейшим атрибутом на любом документе. Без нее он становится недействительным. Существует множество случаев подделывания «автографа», что осуществляется с целью завладения чужим имуществом, избегания наказаний. Доказать подлинность способна только экспертиза подписей, осуществляемая специалистами. Последние могут определить малейшие признаки фальсификации, сравнивая подлинный образец с тем, который вызывает сомнения у заказчика. Для этого используются сложные методики.

Гарантировать высокое качество, непредвзятость и честность в этом деле способны только независимые эксперты, имеющие большой опыт работы. Обращение к таким специалистам гарантирует:

  • высокую скорость выполнения поставленных задач;
  • распознание самых сложных подписей и наиболее тонких подделок;
  • невысокая стоимость услуг;
  • предоставление заказчику всех необходимых документов, имеющих юридическую силу.

Последний аспект очень важен. Это обуславливается тем, что подобные документы используются в качестве судебных доказательств. Зачастую таким органом производится рассмотрение дел по бракоразводным процессам, долговым обязательствам, наследственным спорам. Документ, выданный экспертными специалистами, нередко является финальной точкой в судебном делопроизводстве.
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