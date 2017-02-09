Как узнать задолженность по налогам

При задолженности по налогам есть вероятность того, что к юридическому лицу будут применимы административные взыскания. Порой должник не знает о том, что имеет задолженность по налогом или не знает точную сумму. Для того чтобы каждый мог узнать о том, имеет ли он задолженность по налогам и какого его величина был введен специальный сервис ФССП. Он позволяет узнать о своих долгах физическим и юридическим лицам, не отходя от компьютера в течение всего нескольких минут. Рассмотрим особенности того, как можно узнать задолженность по налогам.

Какие налоги включены в общую базу данных ФССП

В общую базу данных входит информация по нижеприведенным налогам:

Имущественный.

Транспортный.

Земельный.

На доходы физических и юридических лиц.

Результаты, которые получены при использовании рассматриваемого сервиса, могут стать сюрпризом для многих граждан. Стоит отметить, что извещение о задолженности по налогам может не дойти, а вот информация на рассматриваемом сайте о долгах будет точно.

Как можно проверить свою задолженность

Как ранее было отмечено, рассматриваемая информация находится в свободном доступе. Именно поэтому использовать сервис довольно просто. К его особенностям отнесем нижеприведенные моменты:

Наиболее удобным методом можно назвать предоставление информации о долгах по налогам через введение ИНН. В данном случае остальная информация будет введена автоматически. Если пользователь не знает свой ИНН или желает узнать информацию на основании другой введенной информации следует указать регион, ФИО и дату рождения (для физических лиц), название организации, юридический адрес и регион (для юридических лиц). После этого остается ввести капчу, которая является защитой сайта от действия ботов.

После нажатия клавиши «Найти» можно получить подробную информацию о том, какие долги есть у лица, чьи реквизиты были введены при поиске, узнать задолженность по налогам можно любого физического и юридического лица. Просмотр чужих задолженностей не является неправомерным действием, так как вся информация распространяется свободно.

Сервис довольно удобен, особенно если нужно проверить финансовое положение компании перед заключением сделки. Если она имеет большие задолженности перед государством, значит, дела идут не очень хорошо, и заключенная сделка может привести убытки. Физические лица могут исключить вероятность административного преследования со стороны судебных приставов.