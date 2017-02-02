Рекламу включи – доход получи!

У каждого вебмастера есть возможность заработать путем размещения на сайте рекламы. Важно то, что ресурс должен иметь хороший трафик и популярную тематику.

Заработок возможен с помощью 2 способов:

прямая продажа рекламы; баннеры и рекламные сети.

В первом случае можно получить максимальный доход. Однако есть условие – сайт должен быть посещаемым и популярным, чтобы вызывать интерес потенциальных рекламодателей. Кроме того вам нужно будет заниматься:

модерацией рекламы;

договариваться о способах оплаты;

согласовывать сроки и стоимость размещения рекламы.

Второй способ отличается стабильностью и простотой. В данном случае вам нужно подключиться к рекламной сети, разместить специальный код и начать получать прибыль. Данный метод не приносит много денег, поскольку рекламные сети в основном оставляют себе большую часть доходов.

Для того чтобы максимально монетизировать ресурс лучшим способом будет объединение рекламных сетей и прямой продажи. И делать это удобно с системой управления рекламой AdButton, которая предоставляет любые рекламные услуги в сети интернет.

Она дает возможность использовать самые разные баннерные рекламные сети до тех пор, пока на сайт не придут прямые рекламодатели. После того как рекламное место будет приобретено, система отключит баннеры в автоматическом режиме и восстановит их после того, как закончится время рекламной кампании.

Систему AdButton легко интегрировать в любой ресурс посредством всплывающего окна. В нем можно размещать продажу блоков рекламы с помощью оплаты за:

1 день (PPD);

клик (PPC);

1000 показов (PPI).

Рекламодатели могут приобрести рекламу на вашем ресурсе и с помощью каталога площадок. Он находится в панели управления системы AdButton.

Процедура покупки рекламного места максимально упрощена. Для этого нужно всего лишь подобрать рекламный блок, создать объявление и оплатить размещение.

Рекламодатель может увидеть статистику показов блоков рекламы, выставленных на продажу, и их местоположение, а также добавлять в корзину и оплачивать рекламу позднее.

Таким образом, выгода такой системы для вас состоит в том, что пока на вашем ресурсе отсутствуют прямые рекламодатели, рекламное место сайта будет приносить доход посредством показа объявлений баннерных и рекламных сетей. После появления рекламодателей реклама остановится, и включатся объявления прямого заказчика. Такой подход дает возможность получать наибольшую прибыль с размещенной рекламы.