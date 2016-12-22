Что важно знать исполнителям юду для успешного старта

Если вы еще не работаете исполнителем на портале YouDo создателями которого являются Денис Кутергин и бизнесмен Алексей Гидирим, то самое время посмотреть, как можно трудоустроиться. Если вами подана заявка на регистрацию вас на портале, как исполнителя, или же вам уже присвоен данный статус (вы на электронную почту получите соответствующее извещение), то стоит ознакомиться с рядом простых советов и элементарных правил для успешного долгосрочного сотрудничества.

Изучите все правила сервиса

Изучите все наиболее распространенные нарушения, за которые вас могут лишить статуса исполнителя. После того, как аккаунт будет за нарушения заблокирован, восстановить его нельзя будет.

Правильное оформление профиля на портале. Нужно рассказать о себе – указать возраст, место учебы, работы. Указать аспекты, что вас отличают от остальных исполнителей, указать вашу «фишку».

Нужно выделить основные категории, в которых вы готовы работать. Важно перечислить максимально обширный спектр оказываемых услуг, а также стоимость своих услуг.

Можно и нужно загрузить примеры выполненных вами лично работ. Если в планах оказывать курьерские услуги, то также можно загрузить снимок, например, с доставляемой посылкой. Нельзя в профиле давать свои контактные данные.

Пополнение счета

Право давать отклики на все задания на портале платное. Также платно заказчики размещают заказы. Есть 2 способа, как произвести оплату:

Приобрести специальный пакет «безлим» в нужной категории, и оставлять любое число предложений. Данное предложение актуально для активных пользователей порталом, что желают оставлять максимум предложений и зарабатывать.

Каждое новое предложение оплачивать разово.

Автор выставленного задания видит сразу все контактные данные исполнителей, что дают отклики на задания.

Что важно?

В заказе указывается определённая стоимость того или иного предложения.

Автоматически происходит списание суммы со счета после того, как опубликовано предложение. Возврата денег на счет нет.

Всегда есть возможность заказчику предложить, как бы встречную цену.

После получения вами статуса «исполнитель», у вас будет несколько дней для бесплатного пользования порталом, чтобы оставить неограниченное количество предложений к тем заданиям, что стали интересными. Таким образом можно быстрее разобраться, как работает портал, заработать «подъемные» деньги ничего не вкладывая.

Спустя пару дней плодотворной работы на портале, предложения станут и для вас платными, и как можно скорее нужно будет произвести пополнение счета.

Нужно подписаться на обновления, чтобы видеть новые задания. Можно оформить подписку на категории, районы. На электронную почту станут приходить уведомления о наличии новых заданий.

Стоит установить на телефон мобильное приложение, дабы как можно скорее получать извещения о появлении в базе новых доступных заданий.

На сайте есть возможность видеть все актуальные задания по выбранной ранее категории, по заданному району города, можно выполнить фильтр заданий по заданным критериям. Портал активно работает сегодня в столице РФ и СПб. Есть возможность выполнять удаленные задания с любой точки РФ. Речь идет о заданиях с таких категорий, как «дизайн и интерьер», «помощь юриста».

Непосредственная связь с заказчиком

Если вы не являетесь исполнителем того или иного задания, но желаете задать какой-то уточняющий вопрос заказчику, то можно это сделать через комментарий. После того как к выбранному заданию будет оставлено предложение, автор вам перезвонит, ответит через ЛС.

Нельзя в комментариях оставлять свои контактные данные. Комментарии могут быть использованы лишь для утончения тех или иных деталей по заказу.

Если вы выбраны как исполнитель, то с вами заказчик свяжется сам:

Позвонит по телефону, оставленному в карточке, чтобы обсудить в деталях предстоящую работу. Как только есть договоренность о начале выполнения работы, нужно чтобы заказчик это зафиксировал на портале, вас выбирая как исполнителя.

Связь через чат. В чате обсудив детали заказа, можно договорить о том, когда лучше начинать выполнение заказа. На сайте обязательна фиксация момента начала выполнения работы. Как только заказчик выбирает вас как исполнителя, вы получаете смс сообщение, уведомление на электронную почту с именем заказчика задания и его контактами. Стоит сразу связаться с заказчиком, чтобы обговорить детали предстоящего задания.

Вы звоните заказчику. Если в предложении, к которому вы оставляете отклик, стоит галочка - «открыт номер телефона», то вы мгновенно видите контактные данные заказчика, и потому нужно как можно ему позвонить. Если есть договоренность о старте работ, то данный момент нужно фиксировать.

Заказчик вас должен выбрать на сайте как исполнителя его задания, чтобы заказ получил новый статус «выполняется», и выше стал рейтинг.