Аренда сцены в Санкт-Петербурге

Любое действие на массовых мероприятиях лучше воспринимается с возвышенности. Компания http://ustrus.ru/ в Санкт-Петербурге предлагает в аренду по низким ценам подиумы, сценические комплексы, ограждения, трибуны, фермы.

Сцены и сценические комплексы в аренду

Покупка сцены – дорогостоящая инвестиция, которая часто не оправдывает себя. Прокат сценических комплексов – наилучшее и очень выгодное решение. Сцены, легкие конструкции с крышами, подойдут для проведения мероприятий в любое время года.

У нас представлены сцены с прямоугольными подиумами марки GUIL различных размеров. Испанский бренд хорошо зарекомендовал себя при использовании в российских условиях.

Выбор сценических комплексов с двускатными крышами разнообразен по всем габаритным размерам, с дополнительными возможностями использования:

сценический комплекс 6х4 метра – высота подиума варьируется от 0,2 до 1,2 метра, высота от сцены до крыши от 2,0 до 4,0 метров, оборудован 1 лестницей;

сценический комплекс 8х6 метра – здесь высота от сцены до крыши от 2,0 до 5,0 метров;

сценический комплекс 9х7 метров – оборудован двумя лестницами, высота до крыши достигает 7,0 метров;

сценический комплекс 12х10 метров – подиум оборудован боковыми выносами под колонки.

Все комплексы оснащены алюминиевыми фермами Prolyte или Milos, почти на все силовые фермы существует возможность подвеса оборудования. Заказчик может выбрать юбку для сцены по цвету, можно заказывать юбки из баннерной ткани с печатью.

Прокат подиумов

Трансформируемые подиумы GUIL унифицированных размеров, легко подбираются под габариты сценического комплекса. Пол подиума по запросу арендатора оформляется ковролином или пластиком, цветовая гамма которых подбирается по желанию заказчика.

Все подиумы оборудованы лестницей, при необходимости можно арендовать дополнительную лестницу или щит подиума. В каталоге представлены подиумы с дорожкой.

По желанию арендатора мы устанавливаем задники из металлических ферм и баннеров по макету заказчика. Наши специалисты по вашему запросу создадут макет для конкретного мероприятия по доступной цене.

Трибуны, ограждения, фермы, прочее оборудование

Сценические конструкции и оборудование придают мероприятию необходимый облик. При помощи баннеров с печатью можно создать рекламу спонсорам, обозначить тематику действия, придать красочность мероприятию.

Сценические комплексы подиумы могут быть дополнены:

декоративными ограждениями – столбики золотого или серебряного цвета с бархатным кантом удачно выделят зону для красной дорожки или выставочных экспонатов;

ограждениями с вытяжной лентой – при их помощи можно быстро открыть или закрыть проход во время проведения массовых мероприятий;

металлические ограждения HERAS – арендуются для проведения концертов, других масштабных мероприятий, их устанавливают вокруг сцены, фан-зоны;

металлические заборы HERAS – массивные, высокие конструкции отлично подходят для массовых мероприятий на улицах, надежно ограждают зону выступления артистов;

алюминиевые фермы 290 мм – это унифицированные конструкции, используют для устройства сцены, подвеса музыкального и иного оборудования, декораций. При помощи ферм быстро оборудуется сцена необходимых размеров и формы в любом месте;

трибуны для зрителей – необходимая составляющая проведения мероприятий, они предназначены для комфортного просмотра программы. Трибуны оборудованы крышей, которая надежно защитит зрителей от жгучего солнца или дождя.

Разнообразное оборудование от компании UST в аренду позволит провести любое мероприятие с блеском даже при неблагоприятных погодных условиях. Мобильные конструкции легко собираются и устанавливаются в разных местах, в том числе, неприспособленных для проведения мероприятий с большим скоплением народа.

Арендуйте в нашей компании сценические комплексы, подиумы и другое необходимое оборудование на выгодных условиях. Звоните нам по телефонам, представленным в разделе «Контакты», пишите на электронную почту.

Наши специалисты помогут сделать макет для блистательного проведения мероприятия. При помощи арендованного оборудования вы создадите удобные, безопасные зоны для выступающих коллективов и зрительской аудитории.