Исследование: кто ищет работу в Санкт-Петербурге

ГородРабот.ру проанализировал резюме соискателей из Санкт-Петербурга и узнал средний возраст, гендерный состав, зарплатные ожидания и средний опыт работы соискателей.

В результате исследования выяснилось, что средний возраст петербургских соискателей - 37 лет.

Если рассмотреть распределение по возрастным категориям более подробно, то большинство соискателей (36%) - молодые люди в возрасте от 25 до 36 лет. 18% петербуржцев, ищущих работу, младше 24 лет.

20% - работники в возрасте от 37 до 45 лет. 22% соискателей ищут работу в возрасте от 46 до 60 лет, и только 3% хотят работать после 60 лет.

В Санкт-Петербурге среди соискателей немного больше женщин, чем мужчин - 51% женских резюме против 49% мужских. Средний опыт работы у мужчин больше - 8 лет, в то время как женщины в среднем имеют опыт работы 6 лет.

Большинство петербургских работодателей требуют опыт работы от 1 года.

В среднем соискатели в Санкт-Петербурге рассчитывают зарабатывать 41 535 рублей.

Что предлагают петербургские работодатели

По статистике ГородРабот.ру средняя зарплата в Санкт-Петербурге в августе 2019 составила 42 297 рублей.

Прогноз на сентябрь 2019 по методу экспоненциального сглаживания: средняя зарплата в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 - 42 205 рублей.

В августе 2019 года в Санкт-Петербурге предлагалось 102 975 вакансий. Это на 587 вакансий меньше, чем в июле 2019.

Самыми востребованными профессиями в Санкт-Петербурге в августе стали:

● Менеджер - 6% (от всех вакансий сайта)

● Продавец - 3,3%

● Инженер - 2,8%

● Водитель - 2,7%

● Менеджер по продажам - 2,4%

● Кассир - 2,3%

● Повар - 1,8%

● Консультант - 1,7%

● Администратор - 1,7%

Больше всего вакансий в Санкт-Петербурге предлагают следующие сферы:

● Продажи - 14,6% (от всех вакансий на сайте)

● Производство - 8,5%

● Рабочий персонал - 8,2%

● Транспорт, логистика - 7,9%

● ИТ, интернет, телеком - 7,6%

● Туризм, гостиницы, рестораны - 6,4%

Что касается зарплат, большинство петербургских работодателей готово платить от 25 000 рублей до 40 000 рублей в месяц - 26,2% вакансий указывают такую зарплату.

Зарплату до 15 000 рублей предлагают 2,6% вакансий, от 15 000 рублей до 25 000 рублей - 8,3% вакансий.

От 40 000 до 60 000 рублей готовы платить работникам 20,8% работодателей, а 10,1% ищут сотрудников на должности с зарплатой от 60 000 рублей до 100 000 рублей.