Создание и регистрация юридического лица в форме ООО занимает у профессиональных юристов не более 2-х дней. Однако человеку без соответствующего образования и навыка осуществить такое мероприятие достаточно сложно. Однако мы попробуем узнать, как можно самостоятельно зарегистрировать ООО в максимально короткий срок, как к примеру на http://ooo-registracya.ru.

Регистрация коммерческих субъектов сегодня носит уведомительный характер, а внесение сведений о новом юридическом лице в соответствующий реестр осуществляется в недельный срок. Органом, которому государством поручена функция учета юридических лиц различной организационной формы, являются территориальные налоговые службы.

Перед тем, как самостоятельно зарегистрировать ООО, следует ознакомиться с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также с другими правовыми актами, регулирующими гражданские правоотношения в России. Кроме того, необходимо заранее получить информацию о режиме работы нотариуса, налоговой службы, расчетно-кассового центра и банка, в котором планируется открыть счет ООО.

Документы необходимые для самостоятельной регистрации ООО:

В число документов, которые требуются для регистрации общества входит:

1) Два экземпляра устава, учредительный договор между собственниками (если их 2 и более),

2) Решение о создании, протокол собрания участников, чек-ордер об оплате государственной пошлины,

3) Документы об оплате уставного капитала, либо передаче создаваемому предприятию имущества,

4) Заявление. Подпись на заявлении, уведомляющем налоговую инспекцию о создании ООО, заверяется нотариусом.

5) Печать и штампы ООО, как правило, изготавливаются после его регистрации. Заявление может быть подано непосредственно в регистрирующий орган, но может быть направлено и по почте.

Сотрудники налоговой инспекции должны разъяснять посетителям все нормы налогового законодательства, а также правила порядка регистрации. Особое значение имеет тот факт, что такая консультационная помощь оказывается бесплатно и компетентность ее гарантирована.

Сегодня существует практика предоставлять в органы гарантийное письмо о юридическом адресе общества. Заявителям следует знать, что такое требование со стороны инспектора основано лишь на методических рекомендациях налоговой службы и не указано в законе. Однако не следует вступать в жесткую конфронтацию, если возможность приложить к общему комплекту документов такую гарантию имеется.

Так как самостоятельно зарегистрировать ООО может не только директор, но и любое лицо, уполномоченное на то доверенностью, такая процедура может быть поручена штатному юрисконсульту. Обезопасить себя от потерь времени поможет ознакомление с некоторыми ограничениями при постановке на учет и внесении сведений в реестр о новом юридическом лице. Например, в названии не следует указывать наименование государства, областей и краев, а также городов и международных организаций. Следует избегать употребления производных от вышеуказанных слов и словосочетаний без соответствующих разрешений.

В действующем законе России существует запрет на создание ООО юридическим лицом единолично, а также не разрешается создавать и регистрировать предприятия, осуществляющие запрещенную деятельность. Ответить подробно в рамках одной статьи на вопрос о том, как зарегистрировать самостоятельно ООО невозможно. Лучшим способом избежать неприятностей и проволочек по-прежнему остается обращение к нормативно-правовой базе, регламентирующей эту процедуру.