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Искусство планировать сделки на рынке Форекс

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54
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
vk.com
Каждый профессиональный трейдер знает, что успех в торговле на валютном рынке напрямую зависит от умения правильно определять выгодную позицию

Каждый профессиональный трейдер знает, что успех в торговле на валютном рынке напрямую зависит от умения правильно определять выгодную позицию для входа и планировать сделку. Большинство новичков, которые беспечно рассчитывают на удачу и мечтают о легкой прибыли, ждет неудача.

Однако, это совсем не означает, что вы тоже попадете в их число. Если вы всерьез задумываетесь о том, чтобы посвятить себя торговле на финансовых рынках, то вам обязательно необходимо научиться планировать предстоящие сделки. Ведь только обоснованные покупка или продажа могут принести заветную прибыль.

В этой статье будут подробно рассмотрены основные действия, которые должен предпринять трейдер прежде, чем нажмет на «заветную» кнопку в своем терминале.

Выбор торгового инструмента

Это первый, очень важный шаг на пути к получению прибыли от торговли на Форекс. Как правило, опытные трейдеры используют один-два актива, которые впоследствии тщательно изучают.

Например, вы выбрали валютную пару EUR/USD. Естественно, будет гораздо проще прогнозировать дальнейшее движение цены по данному инструменту, если вы будете отслеживать соответствующие новости и регулярно анализировать состояние графика, фиксируя малейшие изменения.

Совсем друге дело, если таковых активов у вас десять, и вы «прыгаете» с одного на другой. Стоит ли здесь говорить о каком-либо владении ситуацией?

Поиск точки входа в сделку

В данном случае речь идет о проведении полноценного анализа и выявлении максимально выгодного места, где вы можете купить или продать актив. Условно, весь процесс можно разделить на 3 основных шага:

  1. Определение направления общей тенденции. Как вы знаете, торговля против тренда значительно увеличивает ваши риски и, как результат, приближает вас к неминуемым потерям. Поэтому, первое, с чего необходимо начинать анализ – это определение общего настроения игроков (тренда).
  2. Использование технических индикаторов, позволяющих определить силу текущего движения. Ведь вы же не хотите купить в верхней точке или продать в нижней прямо перед разворотом? Да и в целом, Форекс индикаторы являются отличными помощниками для трейдеров.
  3. Поиск точки входа. Теперь, когда вы знаете направление и силу тренда, вам необходимо найти то место, где вы будете производить покупку/продажу актива, максимально исключив рыночный шум. Например, определив ценовой канал, вы будете входить в сделку на отскоке от главной линии, а не в середине движения. 

Установка стоп-ордеров

Последний по счету, но отнюдь не последний по важности шаг. От того, как вы установите stop loss и take profit (а делать это нужно обязательно в каждой сделке) и будет зависеть конечный результат.

В первую очередь, SL должен быть, как минимум, в два раза меньше, чем take profit. Иначе, открывать позицию не имеет смысла. Вы же не хотите, чтобы ваши риски были примерно равны потенциальной прибыли?

Во-вторых, исключите завышенные ожидания. Take profit устанавливается немного ниже максимума или выше минимума движения. Так, чтобы цена гарантированно до него достала. А stop loss, наоборот, располагается за ключевыми уровнями где, учитывая колебания текущего тренда, он будет недосягаем.

Вот теперь, когда все вышеописанные этапы пройдены, вы можете смело открывать сделку. В виду того, что у вас установлены стоп-ордера, вам не обязательно наблюдать за дальнейшим развитием событий. А новичкам рекомендуется и вовсе покинуть рабочее место, так как у большинства из них нередко возникает соблазн «оттащить» stop loss подальше или закрыть сделку пораньше.

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