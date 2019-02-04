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Аналитика валютного рынка Форекс

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Чтобы прибыльно торговать на валютном рынке Форекс, важно проводить его аналитику

Чтобы прибыльно торговать на валютном рынке Форекс, важно проводить его аналитику. Её можно делать, как самостоятельно, так и использовать готовые аналитические прогнозы других трейдеров. Единственное, что данную информацию нужно правильно трактовать.

Кто предоставляет аналитические прогнозы?

  • Интернет-ресурсы экономической направленности;
  • Дилинговые центры и брокерские компании;
  • Независимые трейдеры и эксперты рынка.

Каждый, кто зарабатывает на Форекс, пользуется услугами брокерских компаний. Эти организации часто предоставляют готовую аналитику рынка, которую можно найти в соответствующих разделах Интернет-ресурса. Данные обзоры ежедневно составляются работающими в дилинговых центрах специалистами. При этом учитывайте, что https://alpari.com/ru/beginner/articles/what-is-forex/ торговля Forex – это высоко рискованное занятие, поэтому все прогнозы тоже нужно анализировать и иметь своё мнение.

Для составления собственной аналитики, нужно следить за мировым новостным фоном, а к мнению экспертов нужно лишь прислушиваться. Но чтобы понимать, о чем идёт речь, нужно изучить терминологию валютного рынка, хорошо ориентироваться в определениях и понятиях.

Какие виды аналитики существуют?

На валютном рынке применяются следующие разновидности аналитических прогнозов:

  • Технический;
  • Фундаментальный.

Их применение позволяет понять:

  • На основании чего стоимость валют имеет текущие значения;
  • Как будут меняться котировки в ближайшее время или долгосрочной перспективе.

Фундаментальная https://alpari.com/ru/analytics/ аналитика Форекс проводится с учётом мировых новостей. Здесь принимаются во внимание события, которые происходят в социальной, экономической и политической жизни стран, а также ключевых экономик. Но так как в случае фундаментального анализа нужно учесть слишком много факторов, для новичков он является довольно сложным. Поэтому, специалисты рекомендуют комбинировать, как техническую, так и фундаментальную аналитику.

Особенности технического анализа

Ему отдают предпочтение практически все начинающие трейдеры. А проводится он разными способами, наиболее популярными среди которых, являются:

  • Анализ тренда. Для его проведения применяют особые трендовые индикаторы.
  • Графические построения. Вырисовываются графические фигуры, отображающие настоящее направление котировок и то, как они будут двигаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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