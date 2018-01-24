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Создание эффективной рекламной листовки

0
63
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
s14-group.ru
Такой вид распространения рекламы был создан кажется уже 100 лет назад

Такой вид распространения рекламы был создан кажется уже 100 лет назад, кто-то считает, что даже и 1000. Но тогда вместо бумаги, как сейчас, использовали дерево, что конечно затрудняло процесс. Сейчас куча рекламы в интернете, радио, соц.сетях и казалось бы такой способ информации уже должен был исчерпать себя, но нет! За день можно пролистать кучу сайтов, и не обратить внимания ни на одну всплывшую рекламу, а вот по дороге домой получив в руки яркий, приятный на ощупь листок, мы практически в 100% случаях прочтем, хоть и мельком, что там написано. Но как сделать, чтобы Вашу рекламку не выкинули через 100 метров в мусор? Как вариант, заказать изготовление и печать у профессионалов на https://s14-group.ru/poligrafiya/listovki-3/.

Листовки обычно попадают к потенциальным клиентам через промоутеров на улице, через ящики с почтой, вместе с газетами или яркий стенд.

Социологические опросы доказали, что метод действительно работает и приносит новых клиентов и не плохой "плюс" к выручке. Некоторые клубы, которые сейчас на слуху у каждого, когда-то именно благодаря раздаче флаеров стали популярны.

Даже ничем на первый взгляд не приметная листовка поможет значительно ускорить процесс продвижения ваших услуг или товаров. И тут очень важно не прогадать с дизайном, ну или дизайнером.

Самым крупным шрифтом должна быть написана самая суть, будь то обувь, игрушки или мебель. Клиент должен с первого взгляда заинтересоваться и, хотя бы взять листовку, с расчетом возможно на будущее. Как таковое положение слов на рекламке не имеет особого значения, ее изначально не читают сверху вниз, а обращают внимание на самый крупный шрифт и дальше по уменьшению.

Так же, если листовка будет отображать Ваш стиль, то это сыграет на пользу при следующей рекламе.

Следующими словами, шрифтом немного меньше, нужно привлечь потребителя. Предложите цену ниже или акцию "выходного дня" к примеру. Тем самым можно добавить, что именно предъявитель этой листовки получит скидку или подарок, это стимулирует сохранить листовку.

И конечно, листовка должна содержать не только рекламу, но и быть информативной. Не забудьте указать маршрут, как лучше подъехать, точный адрес, номера телефонов и ссылки на аккаунты в сетях.

Немного юмора в тексте не помешает, но с этим нужно быть осторожнее. Текст должен быть кратким, четким, лаконичным. Избегайте отрицаний, все пишется только в утвердительной форме.

Перед созданием макета листовки, представьте себя на месте потенциального клиента и отталкиваясь от этого воплощайте задуманное.
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