Курьерская доставка: стоит ли связываться?

Доставка тех или иных посылок курьером – достаточно востребованная услуга. Как и все в этом мире, она имеет свои достоинства и недостатки, которые стоит учесть.

Несомненным плюсом курьерской доставки можно считать то, что нужная вам посылка приедет в нужное вам место в нужное вам время – не придется тратить свое время на дорогу и поиски пункта самовывоза или разглядывание витрин оффлайн-магазинов. По сути, благодаря курьерской доставке шопинг превращается в своего рода «магазин на диване». Еще одно преимущество – то, что курьер, как правило, разбирается в специфике товара. Именно курьер является лицом фирмы, а потому крупные компании достаточно придирчивы к своим сотрудникам из числа курьеров и требуют от них умения дать консультацию о товаре, рассказать о всех плюсах и минусах и выявить неисправность. Рассчитать стоимость доставки можно на express.ru.

Впрочем, такое удобство будет стоит определенных денег – за доставку прямо к двери придется заплатить некоторую сумму; в зависимости от района доставки эта сумма может увеличиваться и уменьшаться, так что стоит заранее узнать стоимость доставки. Кроме того, чаевые тоже еще никто не отменял.

Еще один недостаток курьерской доставки – то, что ждать приходится в заранее оговоренном месте, что в некоторой степени «привязывает» заказчика к этому месту. Кроме того, некоторые курьеры имеют дивную привычку везде опаздывать, и к ожиданию при этом добавляется еще и раздражение. Впрочем, с большинством курьеров обычно довольно легко договориться, и при необходимости изменить планы можно просто договориться об изменениях в доставке.

Недостатком с некоторой натяжкой можно назвать и необходимость впускать постороннего человека в дом или офис – однако этого можно избежать, назначив встречу на лестничной площадке или в холле.

Впрочем, финансовая сторона вопроса несомненно оказывается на высоте – заказ сделан заранее, а потому клиент точно знает, какую сумму он должен отдать, и обмануть его становится гораздо сложнее. Чеки и гарантийные талоны при этом выдаются точно так же, как и при обычной покупке в магазине.

Таким образом, количество плюсов и минусов у такого способа получения посылки примерно одинаково – и резонность курьерской доставки стоит рассчитывать, исходя из личных предпочтений, удаленности места доставки, размеров товара и погоды.