Свежие новости

20:48
Михаил Пиотровский: некие экспозиции в Эрмитаже люди могут воспринять превратно
20:47
Открылась экспозиция «Муза должна работать»
20:45
Чиновники Петербурга не хотят слушать народ?
20:10
СКА вёл в Магнитогорске 3:1, но проиграл по буллитам
18:33
В пожаре на Народной полностью выгорела «двушка»
17:46
Попойка бомжей в Петербурге закончилась членовредительством
15:27
ЦСКА и УНИКС проиграли в 21-м туре Евролиги
15:08
Вихлянцева и Цибулкова – в полуфинале
13:34
Жуткая авария с участием двух маршруток и легкового автомобиля
10:05
Новое метро
09:13
Без электричества
08:32
Во всех школах города началась акция «Бессмертный полк»
08:30
Здание Александринской женской больницы отныне является памятником
07:59
Наезд на пешеходном переходе
21:07
Цибулкова легко победила Векич на St. Petersburg Ladies Trophy
20:43
Киднэпинг средь бела дня. Послесловие.
19:13
Всё хорошо, что хорошо кончается
18:39
Похитили коляску с ребёнком
18:13
Из огня - по водосточной трубе
17:10
Пил, пью и буду пить!
17:01
Жана Татлян повернет время назад на концерте в Петербурге
16:58
Новый поиск юных ученых
13:08
Другая ипостась Сусанина
11:21
«Зенит» уверенно обыграл БК «Нижний Новгород» в Еврокубке
09:35
Уход Журавлева
08:55
Ремонт необходим
23:07
Кузнецова победила Гаврилову и сыграет с Путинцевой 3 февраля
20:57
"Выездные книжные аллеи" собираются на дачи
20:54
В городе почтили память погибших, в потерпевшем крушение Ту-154
19:41
Хет-трик Шипачёва помог СКА победить в Уфе «Салават Юлаев»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » Курьерская доставка: стоит ли связываться?

Курьерская доставка: стоит ли связываться?

0
29
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pitercrime.ru
Доставка тех или иных посылок курьером – достаточно востребованная услуга.

Доставка тех или иных посылок курьером – достаточно востребованная услуга. Как и все в этом мире, она имеет свои достоинства и недостатки, которые стоит учесть.

Несомненным плюсом курьерской доставки можно считать то, что нужная вам посылка приедет в нужное вам место в нужное вам время – не придется тратить свое время на дорогу и поиски пункта самовывоза или разглядывание витрин оффлайн-магазинов. По сути, благодаря курьерской доставке шопинг превращается в своего рода «магазин на диване». Еще одно преимущество – то, что курьер, как правило, разбирается в специфике товара. Именно курьер является лицом фирмы, а потому крупные компании достаточно придирчивы к своим сотрудникам из числа курьеров и требуют от них умения дать консультацию о товаре, рассказать о всех плюсах и минусах и выявить неисправность. Рассчитать стоимость доставки можно на express.ru.

Впрочем, такое удобство будет стоит определенных денег – за доставку прямо к двери придется заплатить некоторую сумму; в зависимости от района доставки эта сумма может увеличиваться и уменьшаться, так что стоит заранее узнать стоимость доставки. Кроме того, чаевые тоже еще никто не отменял.

Еще один недостаток курьерской доставки – то, что ждать приходится в заранее оговоренном месте, что в некоторой степени «привязывает» заказчика к этому месту. Кроме того, некоторые курьеры имеют дивную привычку везде опаздывать, и к ожиданию при этом добавляется еще и раздражение. Впрочем, с большинством курьеров обычно довольно легко договориться, и при необходимости изменить планы можно просто договориться об изменениях в доставке.

Недостатком с некоторой натяжкой можно назвать и необходимость впускать постороннего человека в дом или офис – однако этого можно избежать, назначив встречу на лестничной площадке или в холле.

Впрочем, финансовая сторона вопроса несомненно оказывается на высоте – заказ сделан заранее, а потому клиент точно знает, какую сумму он должен отдать, и обмануть его становится гораздо сложнее. Чеки и гарантийные талоны при этом выдаются точно так же, как и при обычной покупке в магазине.

Таким образом, количество плюсов и минусов у такого способа получения посылки примерно одинаково – и резонность курьерской доставки стоит рассчитывать, исходя из личных предпочтений, удаленности места доставки, размеров товара и погоды.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...
RTB System
Loading...

Похожие публикации

26-01-2017, 23:21
Доставка цветов. Что это за бизнес?
14-09-2016, 21:44
Бизнес-идея – курьерская служба
23-08-2016, 23:58
Преимущества доставки пиццы на дом
11-08-2016, 21:03
Заказ и доставка цветов по Москве
18-05-2016, 19:20
Почта России запустила новую услугу по экспресс-доставке – «Бизнес курьер»
26-02-2016, 11:10
Как выбрать службу доставки цветов

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 13:34
Жуткая авария с участием двух маршруток и легкового автомобиля
0
83
Вчера, 07:59
Наезд на пешеходном переходе
0
110
2-02-2017, 17:10
Пил, пью и буду пить!
0
111
1-02-2017, 15:47
70 тысяч за видео с регистратора
Наверх