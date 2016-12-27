Юридическая помощь по кредитным долгам

Даже добросовестные лица, которые регулярно выплачивают долг иногда недоумевают откуда берутся немалые начисления комиссий и процентов. При просрочке переплата становится больше. Помочь в этой непростой ситуации могут юристы по кредитным спорам. Юридическую помощь в Москве оказывает компании «РС КОНСАЛТИНГ». Имея большой опыт в работе с просроченными долгами, они могут помочь в составлении документов, по которым кредитор разрешит оплачивать проценты, относящиеся только к основному долгу или дать отсрочку на выплату долга. Должником может быть, как физическое, так и юридическое лицо.

Как не допустить увеличения долга

Чтобы обезопасить себя от дальнейшего быстрого роста просроченных процентов, важно оплатить просроченную сумму. В этом случае штрафные начисления остановятся. Также следует вовремя оплачивать минимальный взнос тела кредита каждый месяц до выяснения ситуации. Далее, как можно скорее необходимо обратиться к адвокату, который занимается кредитными долгами. Решить проблему своими силами не получится, для банка это не представляет никакой выгоды. До того, как вопрос будет решен банк будет производить начисление штрафов и пени на свое усмотрение.

Заемщик имеет право проконсультироваться с юристом совершенно бесплатно по поводу задолженности. Юристы рекомендуют в случае роста задолженности провести экспертный анализ заключенного договора. Специалист проведет проверку всех условий, прописанных в договоре.

– Банк не в праве (если не прописано в договоре) менять ставки, не сообщив об этом заемщику.

– Штрафные начисления должны быть не больше прописанных в договоре.

– Для решения вопросов, какие касаются задолженности следует обратиться к специалисту.

При нарушении заемщика условий кредитного договора с банком можно урегулировать спорный вопрос. Успех досудебного урегулирования зависит от того, насколько грамотной будет помощь специалиста. Квалифицированный юрист позволит заемщику избежать судебного разбирательства. Он обеспечит сохранность финансового благополучия клиента.

Преимущества работы с юристом

Доверив работу профессионалам клиент будет защищен от нарастающей суммы долга, от лишения своего имущества, от коллекторских агентств. Заемщик получает возможность уменьшения долга, отсрочку и увеличение срока на погашение задолженности. Если банк оказывается несговорчивым, то после неудачных переговоров следует судебное разбирательство. На этот период долг перестает расти. Потеря финансов и времени невыгодно для банков. Если в ходе разбирательств выяснится, что увеличение штрафов было незаконным, то они будут аннулированы.

В случае если по решению суда должнику нужно будет выплатить крупную сумму своему кредитору, то адвокат еще в силах что-то сделать, а если решение вынесено не стоит отчаиваться. Часто бывает, что заемщик не в состоянии оплатить всю сумму, в этом случае ему может быть предоставлена отсрочка. Не зная этого момента, заемщик может ухудшить свое финансовое положение. Многие должники, обратившись за помощью к юристам и адвокатам уберегли себя от проблем с законом и отстояли себя и родных от солидных финансовых потерь.

Высококвалифицированные юристы и адвокаты имеют все необходимые знания норм закона, что позволяет в большинстве случаев выиграть дело. Поддержка специалиста важна, даже если ситуация кажется безнадежной. Стоимость услуг адвоката зависит от особенностей дела. Для начала клиенту следует получить консультацию, на ней будет озвучен фронт работ и стоимость услуг. Иногда необходимо проведение дополнительных мер в этом случае придется потратить больше денег чем планировалось изначально.