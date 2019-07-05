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Техническое обслуживание трактора и правила ухода за ним

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Опубликовал: Питерец
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© CC0
Спецтехника используется во многих сферах деятельности, и каждый владелец заинтересован в ее бесперебойной работе и продлении срока службы. Именно поэтому

Спецтехника используется во многих сферах деятельности, и каждый владелец заинтересован в ее бесперебойной работе и продлении срока службы. Именно поэтому важно регулярно проводить технический осмотр техники и своевременный ремонт.

Стандартный уход за техникой

Техническое обслуживание направлено на обеспечение бесперебойной работы любого механизма. А своевременное и корректное техническое обслуживание спецтехники обеспечивает высокую производительность и исправное техническое состояние на весь период ее эксплуатации. Существующая сегодня система техобслуживания тракторов включает в себя обкатку машины (новой или отремонтированной), обязательные регулярные манипуляции для поддержания ее в работоспособном состоянии и организацию правильного хранения трактора во время простоя.

Основное правило в техническом обслуживании — это правильный и своевременный уход. В него входят:
ежесменный контроль за состоянием техники;

  • смазка, а также подтяжка всех узлов крепления;
  • регулировка важных приборов и других механизмов;
  • ликвидация обнаруженных поломок.

Регулярные действия по техобслуживанию трактора позволяют повысить производительность всех механизмов машины, уменьшить расход топлива и других горюче-смазочных продуктов, а также сокращения простоев машины и снижения затрат на ремонтные работы.

Для каждой марки трактора устанавливается свой определенный график технического ухода. На этот график влияет конструктивная особенность.

Новые методы техобслуживания

Механизаторами и научными сотрудниками был разработан и опробован на практике технический уход по совершенно иному параметру — по количеству потраченного в процессе эксплуатации топлива. Периодичность ухода определена через особую формулу — средне часовой расход горючего умножается на количество часов работы машины.

Именно для более точного контроля своевременности техобслуживания трактора и была введена система выдачи топлива по талонам. По этой схеме водитель трактора получает именно то число талонов, которое нужно для работы между периодами технического обслуживания.

Соответственно, когда топливо полностью израсходуется, необходимо ставить трактор на техобслуживание, по итогам проведения которого выдается заполненный контрольный талон, являющийся впоследствии основанием для получения новых талонов на горючее для трактора.

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