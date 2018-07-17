Спецтехника для благоустройства

Для создания благоустроенной территории очень часто привлекается различные автотранспортные средства специального назначения, для краткости именуемые просто спецтехникой. Разумеется, машины используются не всегда, а лишь в том случае, когда невозможно выполнение каких-либо работ в ручном режиме. Главный эффект от применения техники заключается в ускорении процесса преобразования земельного участка.

Однако, более быстрое выполнение работ – это не единственный плюс. Использование спецтехники позволяет ландшафтным дизайнерам проявлять свою творческую фантазию в полной мере и предлагать в рамках благоустройства поистине фантастические решения, изменяющие территорию до неузнаваемости. Во всяком случае, теперь с помощью специальных машин можно обустроить такой ландшафтный дизайн, создание которого вручную было бы невозможным.

Номенклатура конкретных технических средств достаточно широка, но в общий список входят следующие:

экскаваторы;

ямобуры;

бульдозеры;

погрузчики;

самосвалы.

Если частью работ является сооружение каких-либо объектов из тяжеловесных строительных конструкций, то задействуется подъёмный кран, который также относится к классу спецтехники.

Преимущества современной спецтехники

Ландшафтные дизайнеры и в прошлые годы были бы рады активнее использовать спецтехнику, но они не могли этого делать по одной простой причине. Машины были слишком громоздкие и использовались, в основном, городскими коммунальными службами для работ на больших территориях.

Сегодня же производители выпускают в буквальном смысле миниатюрные транспортные средства для решения специальных задач. Скажем, современный экскаватор или бульдозер легко размещается на приусадебном участке средней площади и может выполнять свою работу без риска повреждения построек и зелёных насаждений. При этом, несмотря на малые габариты, оборудование является чрезвычайно производительным. Это даёт возможность в короткий срок выполнять ландшафтные работы и благоустраивать территорию, применяя интересные и необычные решения.

Ещё одним позитивным моментом является невысокая цена спецтехники. Сегодня спецмашины – это уже не крайне дорогое оборудование, доступное лишь крупным организациям с соответствующим финансированием. В настоящее время купить или арендовать технику в состоянии любая фирма и, даже, индивидуальный предприниматель.

Примеры использования спецтехники в благоустройстве

Приведём несколько примеров использования специальных транспортных средств в обустройстве ландшафтного дизайна приусадебного участка:

землеройные машины (экскаваторы) применяются в строительстве небольших искусственных водоёмов – бассейнов, прудов и т.д; погрузчики используются при перемещении земельных масс (сооружении насыпей, террас, холмов, склонов); бульдозеры разравнивают территорию и используются при перепланировке участка; подъёмный кран, ямобур - для пересадки крупномеров.