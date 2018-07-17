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» » » » Спецтехника для благоустройства

Спецтехника для благоустройства

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
mart-sad.ru
Для создания благоустроенной территории очень часто привлекается различные автотранспортные средства специального назначения, для краткости именуемые просто

Для создания благоустроенной территории очень часто привлекается различные автотранспортные средства специального назначения, для краткости именуемые просто спецтехникой. Разумеется, машины используются не всегда, а лишь в том случае, когда невозможно выполнение каких-либо работ в ручном режиме. Главный эффект от применения техники заключается в ускорении процесса преобразования земельного участка.

Однако, более быстрое выполнение работ – это не единственный плюс. Использование спецтехники позволяет ландшафтным дизайнерам проявлять свою творческую фантазию в полной мере и предлагать в рамках благоустройства поистине фантастические решения, изменяющие территорию до неузнаваемости. Во всяком случае, теперь с помощью специальных машин можно обустроить такой ландшафтный дизайн, создание которого вручную было бы невозможным.

Номенклатура конкретных технических средств достаточно широка, но в общий список входят следующие:

  • экскаваторы;
  • ямобуры;
  • бульдозеры;
  • погрузчики;
  • самосвалы.

Если частью работ является сооружение каких-либо объектов из тяжеловесных строительных конструкций, то задействуется подъёмный кран, который также относится к классу спецтехники.

Преимущества современной спецтехники

Ландшафтные дизайнеры и в прошлые годы были бы рады активнее использовать спецтехнику, но они не могли этого делать по одной простой причине. Машины были слишком громоздкие и использовались, в основном, городскими коммунальными службами для работ на больших территориях.

Сегодня же производители выпускают в буквальном смысле миниатюрные транспортные средства для решения специальных задач. Скажем, современный экскаватор или бульдозер легко размещается на приусадебном участке средней площади и может выполнять свою работу без риска повреждения построек и зелёных насаждений. При этом, несмотря на малые габариты, оборудование является чрезвычайно производительным. Это даёт возможность в короткий срок выполнять ландшафтные работы и благоустраивать территорию, применяя интересные и необычные решения.

Ещё одним позитивным моментом является невысокая цена спецтехники. Сегодня спецмашины – это уже не крайне дорогое оборудование, доступное лишь крупным организациям с соответствующим финансированием. В настоящее время купить или арендовать технику в состоянии любая фирма и, даже, индивидуальный предприниматель.

Примеры использования спецтехники в благоустройстве

Приведём несколько примеров использования специальных транспортных средств в обустройстве ландшафтного дизайна приусадебного участка:

землеройные машины (экскаваторы) применяются в строительстве небольших искусственных водоёмов – бассейнов, прудов и т.д; погрузчики используются при перемещении земельных масс (сооружении насыпей, террас, холмов, склонов); бульдозеры разравнивают территорию и используются при перепланировке участка; подъёмный кран, ямобур - для пересадки крупномеров.
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