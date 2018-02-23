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Прицепные устройства: преимущества, виды и области применения

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
terratruck.ru
Какие виды прицепов существуют, их характеристики и конструкционные возможности. Сфера использования полуприцепов.

Автоперевозки популярны благодаря универсальности, высокой скорости и экономичности. Для их реализации выпускаются различные виды грузового транспорта. Но его применение не всегда является рациональным. Чтобы увеличить производительность и функциональность техники, были созданы полуприцепы. Такие устройства имеют особую конструкцию, исключающую наличие двигателя. Они бывают различных типов. Их выбор осуществляется с учетом технических особенностей и характера транспортируемых грузов.

Преимущества применения и типы современных прицепных устройств

Популярность прицепных устройств обуславливается несколькими факторами. Сюда относятся возможность увеличения объема транспортируемых грузов, маневренность и гибкость техники. Такие приспособления быстро соединяются с тягачами. При необходимости их загрузку и разгрузку можно осуществлять отдельно. Они позволяют обеспечивать доставку без временных задержек.

Условно подобная техника классифицируется на три группы – прицепы, полуприцепы и комбинированные прицепные устройства. Первые подходят для оснащения тягачей любой модификации. Для применения вторых требуется особое крепление. Третьи являются гибридами предыдущих вариантов. Они незаменимы при перевозке негабаритных грузов и длинномеров.

Модели и области применения полуприцепов

Существует несколько видов прицепной техники:

  • тенты;
  • рефрижераторные или изотермические фургоны;
  • контейнеровозы;
  • цистерны;
  • тралы;
  • самосвальные прицепы.

Тенты выпускаются в двух видах – бортовые и шторные. Они используются при перевозке стройматериалов и других грузов, не требующих создания определенных климатических условий.

Фургоны имеют особую герметичную конструкцию. Такая техника может оснащаться холодильными установками. Ее основные области применения – перевозка скоропортящихся товаров. Контейнеровозы – универсальные платформы, предназначенные для доставки грузов в контейнерах. Они подходят для дальних и комбинированных транспортировок. Цистерны выполнены в виде емкостей разных объемов. Устройства удобны при доставке жидкостей и газообразных субстанций.

Тралы обладают повышенной мощностью и грузоподъемностью. Они применяются для перевозки спецтехники, крупногабаритных металлических и бетонных конструкций. Самосвальные прицепные устройства актуальны в строительстве и в сельскохозяйственном секторе.
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