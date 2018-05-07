Преимущества использования шин Firestone для грузовых авто

Многие автолюбители отдают предпочтение компании Firestone, так как она не просто заслуживает доверия, но и реализует качественный товар. Торговый бренд был основан в 1900 году, носит имя создателя, популярен не только в Америке, но во многих странах Европы, включая Россию. В 1990 году объединился с одной известной компанией – The Bridgestone Tire Co, которая также производит резину для автомобилей. В результате слияния возникла корпорация, выпускающая качественную, надежную и долговечную продукцию.

Первоначально Харви С. Файерстоун не планировал заниматься шинами, так как хотел выпускать резиновые принадлежности, используемые в промышленности. Это было связано с тем, что в начале 20-го века особого спроса на шины не было, а если и существовали компании, то небольшие.

Харви С. Файерстоун смотрел в будущее и смог предвидеть, что через несколько десятилетий транспортное средство будет играть в жизни человечества неотъемлемую роль. Так как автомобиль первоначально выступал предметом роскоши, то более активный спрос был на велосипеды. Вот как раз первые шины, выпущенные компанией Firestone, были для велосипеда. В будущем производство расширилось, и владелец стал заниматься производством шин для автомобилей, причем не только легковых, но и грузовых.

Преимущества шин для грузовых авто

Шины Firestone http://www.1001shina.ru/firestone.html сочетают в себе стиль, качество, вековую историю. Сегодня это полностью усовершенствованный и модернизированный продукт, соединяющий ряд достоинств:

надежность и безопасность. Используя шины данной марки, вы оцените их качество при первой же поездке, убедившись, что они обеспечивают отличную амортизацию даже на мокром асфальте. Достичь подобного результата удалось благодаря 3D ламелям;

передвижение без преград. Шины с легкостью пройдут даже по бездорожью;

наличие особенного протектора. Это означает, что изнашиваться резина будет неравномерно, что продлевает период эксплуатации;

особый состав. Для того чтобы резина не трескалась, не разрывалась и не образовывала зазубрины, используют специальный состав, а именно – карбон, образовывающий углеродное строение;

они упругие, мягкие, выдерживают большое давление, разные маневры, низкую и высокую температуры.

Повышенные эксплуатационные способности позволяют эксплуатировать шины в любую погоду, ездить по сухому и мокрому покрытию, бездорожью. В продаже представлены изделия на разный период года – летняя и зимняя резина. Не забывайте, что качественный товар – это ваша безопасность на дороге.