ента новостей

17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
15:08
Благотворительный «Северный Бал»
10:50
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют четыре съезда
09:41
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
09:38
В Ленобласти пенсионерка стала жертвой мошенников
09:20
Отставка правительства
00:17
ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча
23:55
Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке
15:03
«Кливленд» и «Бостон» - почти финалисты Востока НБА
01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
17:40
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
17:28
В центре Петербурга задержали карманника
15:06
Карри – в строю, но «Воинов» разгромили «Пеликаны»
20:39
ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0
19:25
На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц закроют одну полосу
14:38
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
14:04
«Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном»
13:09
Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней
10:41
Стрельба в страховом центре в Купчино
10:36
В Калининском районе БОМЖ попался на карманной краже
07:54
Налог для самозанятых
23:14
Иеговисты окончательно потеряли 2 млрд рублей
22:13
Выходные под знаком ГТО
17:15
Международный Брянцевский фестиваль раскрывает таланты
17:13
На путепроводе над КАД на месяц введут реверсивное движение
12:09
Выставка скульптур в виде книг
11:39
В Петербурге стартует Фестиваль водных фонариков
11:34
В Петербурге в отделе полиции нашли повешенным задержанного
11:26
В Калининском районе ограблен ювелирный магазин
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Преимущества использования шин Firestone для грузовых авто

Преимущества использования шин Firestone для грузовых авто

0
67
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Шины Firestone сочетают в себе стиль, качество, вековую историю. Сегодня это полностью усовершенствованный и модернизированный продукт.

Многие автолюбители отдают предпочтение компании Firestone, так как она не просто заслуживает доверия, но и реализует качественный товар. Торговый бренд был основан в 1900 году, носит имя создателя, популярен не только в Америке, но во многих странах Европы, включая Россию. В 1990 году объединился с одной известной компанией – The Bridgestone Tire Co, которая также производит резину для автомобилей. В результате слияния возникла корпорация, выпускающая качественную, надежную и долговечную продукцию.

Первоначально Харви С. Файерстоун не планировал заниматься шинами, так как хотел выпускать резиновые принадлежности, используемые в промышленности. Это было связано с тем, что в начале 20-го века особого спроса на шины не было, а если и существовали компании, то небольшие.

Харви С. Файерстоун смотрел в будущее и смог предвидеть, что через несколько десятилетий транспортное средство будет играть в жизни человечества неотъемлемую роль. Так как автомобиль первоначально выступал предметом роскоши, то более активный спрос был на велосипеды. Вот как раз первые шины, выпущенные компанией Firestone, были для велосипеда. В будущем производство расширилось, и владелец стал заниматься производством шин для автомобилей, причем не только легковых, но и грузовых.

Преимущества шин для грузовых авто

Шины Firestone http://www.1001shina.ru/firestone.html сочетают в себе стиль, качество, вековую историю. Сегодня это полностью усовершенствованный и модернизированный продукт, соединяющий ряд достоинств:

  • надежность и безопасность. Используя шины данной марки, вы оцените их качество при первой же поездке, убедившись, что они обеспечивают отличную амортизацию даже на мокром асфальте. Достичь подобного результата удалось благодаря 3D ламелям;
  • передвижение без преград. Шины с легкостью пройдут даже по бездорожью;
  • наличие особенного протектора. Это означает, что изнашиваться резина будет неравномерно, что продлевает период эксплуатации;
  • особый состав. Для того чтобы резина не трескалась, не разрывалась и не образовывала зазубрины, используют специальный состав, а именно – карбон, образовывающий углеродное строение;
  • они упругие, мягкие, выдерживают большое давление, разные маневры, низкую и высокую температуры.

Повышенные эксплуатационные способности позволяют эксплуатировать шины в любую погоду, ездить по сухому и мокрому покрытию, бездорожью. В продаже представлены изделия на разный период года – летняя и зимняя резина. Не забывайте, что качественный товар – это ваша безопасность на дороге.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

24-01-2017, 21:28
Кроссовки Пума по ссылке
28-10-2016, 20:05
Какие шины можно установить на ŠKODA Rapid?
19-08-2016, 00:14
Лизинг автомобиля для физического лица
4-06-2016, 00:03
Выбор шин в интернет-магазине: определите важные параметры!
29-04-2016, 16:29
Операционная система Android: достоинства и недостатки
7-07-2015, 22:15
Шины для грузовиков

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
135
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
221
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
190
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
190
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх